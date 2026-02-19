Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 15:09

Нежные блины с лососем: рецепт для элегантного завтрака на Масленицу

Нежные блины с лососем: рецепт для элегантного завтрака на Масленицу Нежные блины с лососем: рецепт для элегантного завтрака на Масленицу Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В разгар Масленичной недели иногда так хочется добавить празднику нотку элегантности. Конечно, классика с маслом и сметаной бессмертна, но порой душа просит чего-то более изысканного, способного превратить обычное застолье в легкий ресторанный ужин. Сочетание тонкого блинчика, нежного сливочного сыра и благородного лосося давно стало визитной карточкой скандинавских фуршетов, давайте повторим у себя на кухне.

Главный секрет этого блюда кроется в правильной текстуре и температуре. Возьмите 200 г качественного слабосоленого лосося или форели и нарежьте его очень тонкими, почти прозрачными ломтиками. Идеальная нарезка получается, если слегка подморозить рыбу в морозильнике минут 15 — тогда лезвие ножа будет входить в нее как в масло. Параллельно подготовьте 200 г сливочного сыра, лучше всего творожного, без лишних добавок. Он должен быть комнатной температуры, чтобы превратиться в податливую массу, которую легко намазывать. Для свежести и аромата мелко нарубите небольшой пучок укропа и выдавите зубчик чеснока, хотя последний ингредиент — дело сугубо добровольное.

Не стоит просто класть рыбу на блин, это слишком скучно для настоящего гурмана. Равномерно смажьте всю поверхность горячего блинчика сливочным сыром, посыпьте его зеленью и выложите ломтики рыбы в один слой. Затем плотно сверните блин в трубочку и отправьте в холодильник на полчаса, затянув пленкой. За это время структура стабилизируется, и нарезка будет идеальной. Перед подачей острым ножом нарежьте рулет на аккуратные порционные кусочки толщиной около трех сантиметров. Выложите их на тарелку срезом вверх, чтобы открылась красота слоев. Капелька лимонного сока и несколько крупинок розового перца сверху добавят блюду пикантности и визуальной привлекательности.

  • Совет: если вы хотите получить более пикантный вкус, замените обычный укроп на тархун (эстрагон). Его анисовые нотки облагораживают жирную рыбу, а сырная прослойка смягчает пряность, создавая изысканный контраст.

  • КБЖУ на 100 г: 285 ккал, белки — 14 г, жиры — 18 г, углеводы — 16 г.

Ранее мы писали о том, как приготовить остро-сладкий салат с копченой курицей.

быстрые рецепты
простые рецепты
рецепт
блины
Масленица
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Какая Алена?»: подруга Заворотнюк высказалась о новом романе Чернышева
Житель Арзамаса предстанет перед судом за хранение оружия и патронов
Сильнейшие пробки сковали Москву из-за циклона «Валли»
Королевская семья Британии: новости, задержание Эндрю, извинения Карла III
Россиянок предупредили о новой форме мужского коварства
Мягкость как терапия: почему прикосновения снижают тревожность
Названо количество спасенных из-под завалов сотрудников завода Evolute
Врач развеял популярный миф о тромбозе
На Украине набирает обороты скандал с гуманитарной помощью из Германии
Захарова осадила Рубио за хвастовство об «особой» роли США в переговорах
В деле об угрозах убийством Долиной произошел неожиданный поворот
Россияне рассказали, почему начали снова посещать рынки
Четыре летчика ВСУ не пережили последний полет на Ми-24
Стоцкая, слова о Киркорове, театр: как живет актер Алексей Секирин
В Венгрии нашли временную замену «Дружбе» для поставок российской нефти
Дмитриев ответил на сообщения о «величайшей сделке» с США
«Грязная борьба»: политолог о задержании экс-принца Эндрю по делу Эпштейна
Раскрыт масштаб сошедшей на поселок Архыз огромной лавины
Женщине-курьеру могут ужесточить наказание в рамках дела Долиной
Россиянам посоветовали, как составить хорошее резюме
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.