Блин комом или румяный? Узнайте свою судьбу скорее — народные приметы на Масленицу

В праздничные дни Масленицы существует немало примет, по которым наши предки предсказывали будущее. Считалось, что если блины получаются румяными, пышными и легко снимаются со сковороды, то год будет удачным и благополучным.

А вот комом или прилипший первый блин сулил трудности и препятствия. Погода тоже имела значение: холод и ненастье на Масленицу предвещали богатый урожай, а солнце — раннюю весну. Незамужние девушки верили, что встреча с подвыпившим прохожим сулит счастливое и долгое замужество.

Снегопад в праздник считался знаком добрых вестей и достатка в доме. Чем больше блинов съедалось за столом, тем сытнее обещала быть жизнь.

Эти приметы передавались веками, напоминая, что даже в шумном веселье можно разглядеть подсказки судьбы. Верить или нет — личное дело, но следить за ними всегда увлекательно.

