«Шантажируют»: энергетик о готовности Венгрии лишить Украину газа

Венгрия и Словакия скорее готовы перекрыть поставки газа на Украину, чем прекратить экспорт электроэнергии, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. По его словам, для Киева конец импорта электроэнергии стал бы крайне болезненным ударом. Он отметил, что на Украине наблюдается жесткий дефицит мощностей.

Мы видим, что Венгрия и Украина шантажируют друг друга. Перекрытие поставки электроэнергии на Украину — это жесткая позиция. Будапешт и Братислава являются лидерами-поставщиками для Киева. В стране есть дефицит собственных мощностей. Украина очень сильно зависит от импорта электричества. Насколько эти страны готовы перекрыть газ и электроэнергию — большой вопрос. Прекратить поставки газа более вероятно, чем электроэнергии. Линии электропередачи проходят не только на Украину, но и в Центральную Европу. Поэтому я думаю, что газ еще могут отключить, а вот электроэнергию вряд ли, — высказался Юшков.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что прекращение Венгрией и Словакией поставок топлива только ухудшит энергетическую ситуацию на Украине. По словам бывшего нардепа, недовольство украинцев политикой президента страны Владимира Зеленского и его команды продолжает расти, а ситуация усугубляется из-за суровых зимних условий.