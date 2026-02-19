Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 16:08

«Шантажируют»: энергетик о готовности Венгрии лишить Украину газа

Энергетик Юшков: Венгрия скорее лишит Украину газа, чем электроэнергии

Игорь Юшков Игорь Юшков Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Венгрия и Словакия скорее готовы перекрыть поставки газа на Украину, чем прекратить экспорт электроэнергии, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. По его словам, для Киева конец импорта электроэнергии стал бы крайне болезненным ударом. Он отметил, что на Украине наблюдается жесткий дефицит мощностей.

Мы видим, что Венгрия и Украина шантажируют друг друга. Перекрытие поставки электроэнергии на Украину — это жесткая позиция. Будапешт и Братислава являются лидерами-поставщиками для Киева. В стране есть дефицит собственных мощностей. Украина очень сильно зависит от импорта электричества. Насколько эти страны готовы перекрыть газ и электроэнергию — большой вопрос. Прекратить поставки газа более вероятно, чем электроэнергии. Линии электропередачи проходят не только на Украину, но и в Центральную Европу. Поэтому я думаю, что газ еще могут отключить, а вот электроэнергию вряд ли, — высказался Юшков.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что прекращение Венгрией и Словакией поставок топлива только ухудшит энергетическую ситуацию на Украине. По словам бывшего нардепа, недовольство украинцев политикой президента страны Владимира Зеленского и его команды продолжает расти, а ситуация усугубляется из-за суровых зимних условий.

Украина
Венгрия
Словакия
энергоресурсы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сон по сезону: как менять текстиль весной, летом и зимой
В РЖД решили «избавиться» от многомиллиардных активов
Педиатр раскрыла неочевидную проблему у детей с ожирением
В Тайване настоятеля храма стошнило на президента в прямом эфире
Ледяной туман и холод до -10? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать
Буланова ответила, часто ли забывает тексты своих песен
«Обещал и сделал»: ски-альпинист Филиппов принес РФ первую медаль Олимпиады
Африканская страна объявила о переходе к новому этапу отношений с Россией
Автоэксперт напомнил, как вести себя на дороге в снегопад
Филиппинцев эвакуируют из-за природного катаклизма
В США заявили о провале европейского истребителя шестого поколения
Почти 30 рейсов отменили в Москве из-за мощного снегопада
В Швеции раскрыли, сколько выделят Украине
«Вне закона»: генерал об участии иностранных пилотов в конфликте на Украине
Ски‑альпинист Никита Филиппов: карьера, личная жизнь, серебро Олимпиады
Стало известно о приезде родителей Яниса Тиммы в РФ для суда с Седоковой
Волочкова рассказала, во сколько ей обошлась операция в Германии
«Я ничего не скрываю»: Ягудин порадовался провалу Плющенко
Бывшему принцу Эндрю может грозить пожизненное заключение
Украинская модель попалась на «торговле» своими подругами для Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.