«Вне закона»: генерал об участии иностранных пилотов в конфликте на Украине

Иностранные пилоты в рядах Вооруженных сил Украины являются военными преступниками, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, ВС России имеют полное право ликвидировать их в ходе боевых действий. Он отметил, что это полностью соответствует международным нормам.

Какое будет наше отношение к иностранным наемникам-пилотам на Украине? Теперь я употребляю слово «наемники». То есть мы их в плен брать практически не будем. А зачем они нам нужны? Только чтобы доказать, что это иностранцы воюют на стороне Украины. То есть мы их будем уничтожать по полной программе на земле и в воздухе. Они нам не нужны. Добровольцы и ребята, которые прибывают туда, — это для нас военные преступники. Одно дело — работать с национальными летчиками Украины. Мы с ними ведем непосредственно конфликт. А все остальное — вне закона по международным нормам и правилам. Не мы это придумывали. Они это прекрасно понимают, — пояснил Попов.

Ранее сообщалось, что истребителями F-16, которые были поставлены на Украину, управляют американские и нидерландские пилоты. По информации зарубежных СМИ, для прикрытия Киева была создана смешанная эскадрилья.