19 февраля 2026 в 17:15

В Швеции раскрыли, сколько денег выделят Украине

Швеция предоставит Украине пакет помощи на $1,4 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Швеция предоставит Украине пакет помощи примерно на $1,4 млрд (107 млрд рублей), сообщил шведский министр обороны Пол Йонсон в соцсети Х. По его словам, он будет включать в том числе деньги на средства ПВО и БПЛА.

Швеция представила Украине 21-й пакет военной поддержки на сумму около $1,4 млрд. Основные направления очевидны: новые системы ПВО, средства большой дальности и боеприпасы, — написал он.

Выделенные средства распределят следующим образом: $470 млн (35 млрд рублей) предназначены для приобретения систем противовоздушной обороны малого радиуса действия, охватывающих артиллерию, ракеты, сенсоры и оборудование радиоэлектронного противодействия. Еще $330 млн (25 млрд рублей) пойдут на покупку различного вида боеприпасов, включая артиллерийские снаряды большой дальности, 40-мм зенитные снаряды и 120-мм минометные боеприпасы, а также на обучение военных и техническое обслуживание.

Наконец, сумма в размере $620 млн (47 млрд рублей) предусмотрена для закупки беспилотных аппаратов дальнего действия и автономных плавсредств, говорится в заявлении министра. Швеция также займется поставкой запасных частей, ремонтом и заменой уже переданного оснащения.

Ранее сообщалось, что Швеция и Дания совместно закупят и поставят Украине системы противовоздушной обороны на общую сумму в 2,6 млрд шведских крон ($290 млн; 22,3 млрд рублей). Министр обороны Швеции Пол Йонсон на совместной пресс-конференции подчеркнул, что сделка важна не только для Киева, но и для укрепления собственного оборонного производства.

Украина
Швеция
помощь
БПЛА
