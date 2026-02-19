Стало известно о приезде родителей Яниса Тиммы в РФ для суда с Седоковой Адвокат Гаврилова: родители Тиммы намерены лично приехать на суд с Седоковой

Отец и мать Яниса Тиммы, погибшего в декабре 2024 года, планируют приехать в Россию, чтобы присутствовать на судебных заседаниях против Анны Седоковой, рассказала NEWS.ru их адвокат Маргарита Гаврилова. Больше всего они хотят восстановить справедливость и наказать певицу, которая «бессердечно поступила с их сыном», уточнила юрист.

«Они хотят, чтобы она (Анна Седокова. — NEWS.ru) была наказана. То, как она повела себя с их сыном, который ее озолотил, ее боготворил, ее детей воспитывал как своих [не укладывается в голове]. Даже если ты человека уже не любишь и он утратил интерес в твоих глаза, [нельзя] отправлять его домой голого в мешке, без одежды, без всего», — уточнила адвокат.

Правозащитница отметила, что родители спортсмена до сих пор пребывают в шоке от того, что тело их сына доставили в Латвию «без одежды, в пакете». Им даже пришлось оплатить перевозку Тиммы на родину, а Седокова самоустранилась, заключила Гаврилова.

Ранее стало известно, что 2 марта пройдет первое судебное заседание по разделу совместно нажитого имущества Анны Седоковой и Яниса Тиммы, однако певица на нем, скорее всего, не появится.

PR-менеджер Седоковой не стала комментировать информацию о поданном родственниками Тиммы иске о разделе имущества. Она отметила, что сторона артистки пока никак не обозначила свою позицию относительно претензий.