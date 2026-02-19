Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 15:49

Захарова осадила Рубио за хвастовство об «особой» роли США в переговорах

Захарова назвала некорректными слова Рубио о роли США в переговорах по Украине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала некорректным заявление госсекретаря США Марко Рубио, что именно Вашингтон «усадил Россию и Украину за стол переговоров». По ее словам, которые приводит пресс-служба министерства, подобная формулировка не соответствует дипломатической практике.

Заявлять о том, что только США удалось «усадить Россию и Украину за стол переговоров», как минимум некорректно. Да и сама терминология едва ли уместна с точки зрения дипломатии, — подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что встречи между российской и украинской сторонами в 2022 году помогали организовывать разные государства, а не только США. Переговоры сначала прошли в Белоруссии, позже — в Турции. Захарова уточнила, что именно в Стамбуле делегации смогли согласовать основные положения возможного соглашения и Москва благодарна Минску и Анкаре за содействие.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль объявит место и дату следующего раунда переговоров по Украине, как только появится конкретика. По его словам, работа сейчас находится на этапе, который не предполагает открытого обсуждения, и Москва не намерена раскрывать детали.

Мария Захарова
Марко Рубио
США
Россия
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кабальная реструктуризация»: Дерипаска оценил риски помощи «Самолету»
Медведев признал отставание России в сфере микроэлектроники
Сон по сезону: как менять текстиль весной, летом и зимой
В РЖД решили «избавиться» от многомиллиардных активов
Педиатр раскрыла неочевидную проблему у детей с ожирением
В Тайване настоятеля храма стошнило на президента в прямом эфире
Ледяной туман и холод до -10? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать
Буланова ответила, часто ли забывает тексты своих песен
«Обещал и сделал»: ски-альпинист Филиппов принес РФ первую медаль Олимпиады
Африканская страна объявила о переходе к новому этапу отношений с Россией
Автоэксперт напомнил, как вести себя на дороге в снегопад
Филиппинцев эвакуируют из-за природного катаклизма
В США заявили о провале европейского истребителя шестого поколения
Почти 30 рейсов отменили в Москве из-за мощного снегопада
В Швеции раскрыли, сколько выделят Украине
«Вне закона»: генерал об участии иностранных пилотов в конфликте на Украине
Ски‑альпинист Никита Филиппов: карьера, личная жизнь, серебро Олимпиады
Стало известно о приезде родителей Яниса Тиммы в РФ для суда с Седоковой
Волочкова рассказала, во сколько ей обошлась операция в Германии
«Я ничего не скрываю»: Ягудин порадовался провалу Плющенко
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.