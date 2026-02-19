Захарова осадила Рубио за хвастовство об «особой» роли США в переговорах Захарова назвала некорректными слова Рубио о роли США в переговорах по Украине

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала некорректным заявление госсекретаря США Марко Рубио, что именно Вашингтон «усадил Россию и Украину за стол переговоров». По ее словам, которые приводит пресс-служба министерства, подобная формулировка не соответствует дипломатической практике.

Заявлять о том, что только США удалось «усадить Россию и Украину за стол переговоров», как минимум некорректно. Да и сама терминология едва ли уместна с точки зрения дипломатии, — подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что встречи между российской и украинской сторонами в 2022 году помогали организовывать разные государства, а не только США. Переговоры сначала прошли в Белоруссии, позже — в Турции. Захарова уточнила, что именно в Стамбуле делегации смогли согласовать основные положения возможного соглашения и Москва благодарна Минску и Анкаре за содействие.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль объявит место и дату следующего раунда переговоров по Украине, как только появится конкретика. По его словам, работа сейчас находится на этапе, который не предполагает открытого обсуждения, и Москва не намерена раскрывать детали.