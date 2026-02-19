Зимняя Олимпиада — 2026
Такое мясо уплетают за обе щеки — готовлю нежную свинину в шубке с черносливом и грибным соусом

Фото: D-NEWS.ru
Рецепт дает простор для фантазии. Вместо чернослива можно использовать курагу или инжир, добавить в соус горчицу или херес, а грибы заменить на лисички или шиитаке. Каждый раз можно получать новое, уникальное блюдо.

Свиную вырезку (700 г) нарезаю на медальоны толщиной 2-3 см. На каждом делаю боковой надрез-карман, солю, перчу и вкладываю внутрь по одной штучке чернослива без косточки (8 шт.). Каждый медальон оборачиваю полоской бекона (5 полосок) и закрепляю зубочисткой. На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваю медальоны по 2-3 минуты до румяной корочки с каждой стороны. Затем перекладываю их в форму и отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 15–20 минут до готовности. На той же сковороде, где жарилось мясо, обжариваю нарезанный лук (1 шт.) до прозрачности, затем добавляю нарезанные пластинками шампиньоны (250 г) и жарю до золотистого цвета. Вливаю сливки (200 мл), добавляю соевый соус (1 ст. л.) и кусочек сливочного масла (15 г). Томлю соус 3-4 минуты на среднем огне до легкого загустения, солю, перчу и вмешиваю мелко порубленную петрушку. Готовые медальоны выкладываю на блюдо, сняв зубочистки, и поливаю обильно горячим сливочно-грибным соусом.

