11 февраля 2026 в 13:28

Паприка творит со скумбрией чудеса: подсела на рыбку по этому рецепту — очень ароматная

Фото: D-NEWS.ru
Подсела на рыбку по этому рецепту! Паприка творит со скумбрией чудеса, получается очень ароматная. В процессе запекания рыба равномерно пропекается, а маринад карамелизуется, образуя легкую хрустящую корочку.

Для приготовления понадобится: 2 скумбрии, 4 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. сладкой молотой паприки, 3-4 зубчика чеснока, 1 ч. л. черного перца (по желанию), соль по вкусу, свежая зелень и лимон для подачи. Скумбрию выпотрошите, удалите голову, хвост и хребет, чтобы получилось два филе. Промойте и обсушите бумажным полотенцем. В миске смешайте растительное масло, пропущенный через пресс чеснок, паприку, соль и перец до однородной пасты. Щедро обмажьте этим маринадом филе скумбрии со всех сторон. Уберите в холодильник мариноваться минимум на 3 часа, а лучше на всю ночь — чем дольше, тем вкуснее. Разогрейте духовку до 180°C. Выложите маринованную рыбу на противень, застеленный пергаментом (кожей вниз). Запекайте 20 минут. Подавайте горячей, полив соком из противня и посыпав зеленью, с долькой лимона.

Ранее стало известно, как приготовить минтай, запеченный под сметаной с грибами.

Дарья Иванова
