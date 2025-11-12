Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 10:03

Завтрак за 20 минут! Творожно-сырные колечки — очень простой и быстрый рецепт: 4 ингредиента и горстка муки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти творожно-сырные колечки — настоящее спасение, когда хочется чего-то вкусного к чаю, но возиться с тестом нет ни времени, ни желания. Они напоминают детство, бабушкину кухню и тот самый уют, когда от домашней выпечки пахнет теплом и заботой. Готовятся они из простейших продуктов, которые почти всегда есть в холодильнике, а результат получается на удивление нежным и душевным. Хрустящие снаружи и мягкие внутри, они идеально подходят для утреннего кофе или вечернего чаепития.

Возьмите 200 г творога, 100 г тертого сыра, 1 яйцо, 80 г муки и половину чайной ложки разрыхлителя. Соль, перец и зелень добавьте по своему вкусу — отлично подойдет укроп или петрушка. Творог разомните вилкой, смешайте с сыром и яйцом. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Оно может немного липнуть к рукам — это нормально. Разделите тесто на 6–8 частей, скатайте из каждой колбаску и соедините концы, формируя аккуратные бублики. Выпекайте на пергаменте при 180 градусах около 20–25 минут, пока они не подрумянятся. Подавайте теплыми, хотя и остывшие они тоже очень вкусные!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

