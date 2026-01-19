Многодетным семьям могут дать право бесплатной парковки по всей России В Госдуму внесли законопроект о бесплатных парковках для многодетных семей

Депутаты от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о бесплатном пользовании платными парковками для многодетных семей по всей стране, следует из думской электронной базы. Льгота предлагается для одного автомобиля, принадлежащего семье. Авторы законопроекта считают, что принятие инициативы позволит сократить финансовую нагрузку на многодетные семьи и обеспечит равные условия доступа к льготе на всей территории России.

Инициатива предусматривает внесение изменений в статью 13 закона «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Согласно документу, право на бесплатную парковку будет предоставляться в отношении одного транспортного средства, находящегося в собственности одного из родителей многодетной семьи.

Порядок предоставления льготы предлагается установить на уровне Правительства РФ. Это позволит унифицировать механизм ее применения и обеспечить единые условия для всех регионов. В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время бесплатная парковка для многодетных семей действует только в Москве и Санкт-Петербурге. В остальных субъектах РФ такая мера поддержки отсутствует, в результате чего семьи вынуждены нести дополнительные расходы.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило программу, в рамках которой Минтранс и региональные органы власти должны подготовить инициативы по введению льготных тарифов на услуги такси для многодетных семей. Согласно инициативе, особенно важно, чтобы в автопарках транспортных компаний были машины с детскими креслами. Кроме того, планируется повысить качество общественного транспорта для семей с детьми.