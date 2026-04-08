08 апреля 2026 в 09:38

Изрезанное голое тело девушки нашли на западе Москвы

Обнаженное тело девушки с ножевыми ранениями нашли под окнами дома на западе Москвы, пишет ТАСС со ссылкой а пресс-службу СУ СК России по городу. По информации ведомства, на улице Лобачевского, где обнаружили труп, работают следователи и криминалисты.

Около жилого дома на улице Лобачевского в Москве обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений, — подчеркнули в СУ СК.

Ранее участницу шоу «Холостяк» Аннабеллу Ловас, считавшуюся пропавшей, обнаружили мертвой на Канарских островах. Тело нашли на острове Гран-Канария. Личность погибшей установили не сразу, позже выяснилось, что это 32-летняя Ловас, которую разыскивали ее родственники.

До этого чемодан с телом мужчины обнаружили на северо-востоке Москвы в Лианозовском лесопитомнике. Женщина, гулявшая по парку, нашла синий чемодан в овраге. По ее словам, внутри находился труп. Уточняется, что на теле погибшего были колото-резаные раны.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
