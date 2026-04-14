Дети «исчезнут» из загранпаспортов россиян

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об отмене записи о детях в загранпаспорта старого образца, который внесло правительство РФ. Изменения затрагивают порядок выезда из России и въезда в страну и должны вступить в силу с 1 января 2027 года, соответствующий документ доступен в думской электронной базе.

Одновременно депутаты приняли поправки в Налоговый кодекс, которые отменяют госпошлину в 500 рублей за внесение изменений в документ. Сейчас в пятилетние загранпаспорта можно вносить изменения, однако фактически единственной такой возможностью остается добавление сведений о детях. Новым законом эта функция исключается из перечня допустимых изменений.

В пояснительной записке указано, что граждане редко пользовались этой опцией, поэтому власти решили отказаться от нее и убрать из законодательства все упоминания о внесении изменений в загранпаспорт.

По существу, речь идет о расчистке нормативного поля от устаревших платежей, которые утратили предмет регулирования, — рассказал член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида советского народа в годы ВОВ, а также за оскорбление памяти жертв. Инициативу внесла группа депутатов, первое чтение состоялось в феврале.