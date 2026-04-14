14 апреля 2026 в 14:26

Дети «исчезнут» из загранпаспортов россиян

Госдума отменила внесение данных о детях в загранпаспорта старого образца

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об отмене записи о детях в загранпаспорта старого образца, который внесло правительство РФ. Изменения затрагивают порядок выезда из России и въезда в страну и должны вступить в силу с 1 января 2027 года, соответствующий документ доступен в думской электронной базе.

Одновременно депутаты приняли поправки в Налоговый кодекс, которые отменяют госпошлину в 500 рублей за внесение изменений в документ. Сейчас в пятилетние загранпаспорта можно вносить изменения, однако фактически единственной такой возможностью остается добавление сведений о детях. Новым законом эта функция исключается из перечня допустимых изменений.

В пояснительной записке указано, что граждане редко пользовались этой опцией, поэтому власти решили отказаться от нее и убрать из законодательства все упоминания о внесении изменений в загранпаспорт.

По существу, речь идет о расчистке нормативного поля от устаревших платежей, которые утратили предмет регулирования, — рассказал член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида советского народа в годы ВОВ, а также за оскорбление памяти жертв. Инициативу внесла группа депутатов, первое чтение состоялось в феврале.

Суд решил судьбу подрядчика, строившего фортификации в Курской области
«Папины дочки», Прилучный, замуж в 40 лет: как живет Мирослава Карпович
Россиянам рассказали о возможностях для учащихся, не сдавших ГИА
Садоводам дали эффективные советы, как избавиться от борщевика
Счета владеющей особняком Тимура Иванова компании заблокировали
Политолог назвал сроки урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Гражданин Украины получил 12 лет колонии за подготовку теракта
В РСТ назвали самые дорогие направления отдыха за рубежом
План «Ковер» введен в одном российском городе
Госдума одобрила штрафы до 2 млн рублей за нарушения правил майнинга
Назван вариант долгосрочной экономии для отдыха на южных курортах России
На «Госуслугах» запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ
Бизнес Газманова рухнул почти на 90%
«Я — герой Украины»: Буданов бросил вызов Зеленскому
Бизнесмен Ковалев назвал мягким приговор Чекалину
Продажа дома за 345 млн, лечение в России, ВСУ: как живет Валерий Меладзе
Водитель «затормозил» и отправил автобус в кювет
Генерал назвал «значимого игрока», который постарается сорвать мир в Иране
В заложниках у Мексики? Что известно об исчезновении Кристины Романовой
«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

