Политолог назвал следующий возможный шаг Трампа в отношении Ирана

Глава Белого дома Дональд Трамп может перекрыть наземные поставки в Иран после морской блокады, рассказал Общественной Службе Новостей заведующий кафедрой сравнительной политологии ФП МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор политических наук, доцент Артур Демчук. Он отметил, что таким образом американский лидер пытается переманить потенциальных партнеров.

Трамп хочет косвенно всем доказать, что производство и офисы компаниям лучше открывать в США, потому что страны Персидского залива, куда вкладывались инвестиции, — это уже ненадежное место, не та тихая гавань, где все безопасно. А единственное место, где можно не опасаться за свои активы, — это Соединенные Штаты, — рассказал Демчук.

Он подчеркнул, что блокада усилит недовольство стран, страдающих от перебоев с нефтью. По словам политолога, Трамп рассчитывает на долгосрочные результаты и успех в будущем.

Ранее политолог Евгений Семибратов заявил, что Трамп начал блокаду Ормузского пролива для демонстрации величия и силы США. По словам эксперта, таким образом американский лидер также решил добиться резкого повышения стоимости нефти на глобальном рынке.