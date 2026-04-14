14 апреля 2026 в 14:25

Политолог назвал следующий возможный шаг Трампа в отношении Ирана

Политолог Демчук: Трамп может перекрыть наземные поставки в Иран

Дональд Трамп
Глава Белого дома Дональд Трамп может перекрыть наземные поставки в Иран после морской блокады, рассказал Общественной Службе Новостей заведующий кафедрой сравнительной политологии ФП МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор политических наук, доцент Артур Демчук. Он отметил, что таким образом американский лидер пытается переманить потенциальных партнеров.

Трамп хочет косвенно всем доказать, что производство и офисы компаниям лучше открывать в США, потому что страны Персидского залива, куда вкладывались инвестиции, — это уже ненадежное место, не та тихая гавань, где все безопасно. А единственное место, где можно не опасаться за свои активы, — это Соединенные Штаты, — рассказал Демчук.

Он подчеркнул, что блокада усилит недовольство стран, страдающих от перебоев с нефтью. По словам политолога, Трамп рассчитывает на долгосрочные результаты и успех в будущем.

Ранее политолог Евгений Семибратов заявил, что Трамп начал блокаду Ормузского пролива для демонстрации величия и силы США. По словам эксперта, таким образом американский лидер также решил добиться резкого повышения стоимости нефти на глобальном рынке.

Суд решил судьбу подрядчика, строившего фортификации в Курской области
«Папины дочки», Прилучный, замуж в 40 лет: как живет Мирослава Карпович
Россиянам рассказали о возможностях для учащихся, не сдавших ГИА
Садоводам дали эффективные советы, как избавиться от борщевика
Счета владеющей особняком Тимура Иванова компании заблокировали
Политолог назвал сроки урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Гражданин Украины получил 12 лет колонии за подготовку теракта
В РСТ назвали самые дорогие направления отдыха за рубежом
План «Ковер» введен в одном российском городе
Госдума одобрила штрафы до 2 млн рублей за нарушения правил майнинга
Назван вариант долгосрочной экономии для отдыха на южных курортах России
На «Госуслугах» запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ
Бизнес Газманова рухнул почти на 90%
«Я — герой Украины»: Буданов бросил вызов Зеленскому
Бизнесмен Ковалев назвал мягким приговор Чекалину
Продажа дома за 345 млн, лечение в России, ВСУ: как живет Валерий Меладзе
Водитель «затормозил» и отправил автобус в кювет
Генерал назвал «значимого игрока», который постарается сорвать мир в Иране
В заложниках у Мексики? Что известно об исчезновении Кристины Романовой
«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
