«Меняется стремительно»: Песков высказался о ситуации в Ормузском проливе Песков: в ситуации с Ормузским проливом сохраняется неопределенность

Ситуация в Ормузском проливе меняется крайне стремительно, заявил ИС «Вести» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что последние заявления президента США Дональда Трампа о возможной блокаде иранского побережья создают неопределенность, последствия которой пока трудно предсказать.

Ситуация меняется стремительно. Скажем так, развивается разнонаправленно, — высказался Песков.

По словам представителя Кремля, диалог между Вашингтоном и Тегераном на данный момент зашел в тупик и завершился безрезультатно. Несмотря на общую напряженность, в Москве выражают надежду на сохранение текущего перемирия и его переход в стадию устойчивого мира. Пока же Кремль констатирует отсутствие прогресса в дипломатическом урегулировании конфликта между двумя странами.

Ранее представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что свободный проход судов через Ормузский пролив выгоден всем странам. Он отметил, что безопасность и беспрепятственное движение судов по этому ключевому энергетическому пути важны для всего мира.