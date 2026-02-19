Нашла рецепт, пеку и пеку! Забытый кекс из СССР «Бюджетный»: вкуснота на кефире с изюмом и орехами

Этот кекс — настоящая находка из детства, который хочется готовить снова и снова. Простой, ароматный и невероятно уютный, он собирает за столом всю семью. В моем детстве его называли «Бюджетный», но по вкусу он на вес золота. Мягкий, слегка влажный, с щедрой россыпью изюма и орехов, этот кекс получается пышным и очень домашним. Идеален к чаю, на завтрак или просто для теплого вечера — из доступных продуктов и без лишних хлопот.

Ингредиенты: куриные яйца — 4 шт., изюм — 150 г, соль — щепотка, грецкие орехи — 100 г, сахар — 180 г, мука — 320 г, подсолнечное масло — 150 г, кефир — 300 мл, сода — 1 ч. л.

Изюм хорошо промывают, заливают кипятком на 10 минут, затем обсушивают на салфетке. Орехи измельчают в крошку. В глубокой миске венчиком смешивают яйца, соль, сахар и масло, отдельно соединяют кефир с содой и вливают в яичную массу. Добавляют половину муки, перемешивают до гладкости, всыпают изюм и орехи, затем вмешивают оставшуюся муку до однородного теста. Массу переливают в форму с пергаментом, ставят в разогретую до 180 °C духовку и выпекают около 30 минут до сухой шпажки. Готовый кекс слегка остужают, вынимают из формы и подают к столу. Приятного аппетита!

