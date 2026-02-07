Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 11:06

Поднятые из-за России польские истребители вернулись на аэродромы ни с чем

Польша вернула на аэродромы поднятые якобы из-за активности России истребители

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Польские военнослужащие вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации, заявило оперативное командование родов Вооруженных сил Польши в социальной сети Х. Там подчеркнули, что никаких нарушений воздушного пространства республики не зафиксировано.

Нарушения польского воздушного пространства зафиксировано не было. Войско Польское постоянно следит за ситуацией <...> и находится в постоянной готовности, — говорится в сообщении.

Уточняется, что все действия военной авиации в польском воздушном пространстве на данный момент прекращены. Командование поблагодарило за сотрудничество НАТО, в частности Военно-воздушные силы Германии, чьи самолеты принимали участие в вылете, а также ВС Нидерландов за поддержку системами ПВО.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема резко раскритиковал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29. По его мнению, этот шаг Варшавы несет серьезные риски для всей Европы. Политик назвал подобные действия прямым путем к эскалации.

Польша
истребители
Россия
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели не исключили выпадения пепла от вулкана в российском регионе
Предтечино, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 февраля
Почему не работает WhatsApp 7 февраля: где сбои в РФ, когда заблокируют
Кадыров поделился кадрами ликвидации ВСУ в Константиновке
Чиновника из МЧС обвинили в мошенничестве и получении взятки
Переживший покушение в Москве генерал Алексеев пришел в себя
Взрывы прогремели в двух городах на западе Украины
Криптобиржа по ошибке раздала пользователям биткоинов на миллиарды рублей
Бойкот Роналду обернулся многомиллионными убытками
Озвучено имя претендента на приз лучшему вратарю НХЛ
Магнитные бури сегодня, 7 февраля: что завтра, раздражительность, апатия
Суд арестовал проникшего с ножом в детсад мужчину
Политолог ответил, почему Европе невыгоден конец украинского кризиса
Поднятые из-за России польские истребители вернулись на аэродромы ни с чем
Стало известно, чего ждать от рынка ипотеки в 2026 году
Удары по Украине сегодня, 7 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Никогда не было»: на Пхукете опровергли массовое отравление россиян
Российское зерно вернулось на рынок одной крупной страны
Нидерланды вернули Египту артефакт времен фараона Тутмоса III
Агент Фроловцевой рассказала о состоянии здоровья актрисы
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.