Поднятые из-за России польские истребители вернулись на аэродромы ни с чем Польша вернула на аэродромы поднятые якобы из-за активности России истребители

Польские военнослужащие вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации, заявило оперативное командование родов Вооруженных сил Польши в социальной сети Х. Там подчеркнули, что никаких нарушений воздушного пространства республики не зафиксировано.

Нарушения польского воздушного пространства зафиксировано не было. Войско Польское постоянно следит за ситуацией <...> и находится в постоянной готовности, — говорится в сообщении.

Уточняется, что все действия военной авиации в польском воздушном пространстве на данный момент прекращены. Командование поблагодарило за сотрудничество НАТО, в частности Военно-воздушные силы Германии, чьи самолеты принимали участие в вылете, а также ВС Нидерландов за поддержку системами ПВО.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема резко раскритиковал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29. По его мнению, этот шаг Варшавы несет серьезные риски для всей Европы. Политик назвал подобные действия прямым путем к эскалации.