Водитель хотел уйти от штрафа за непристегнутый ремень по «схеме Долиной»

07 февраля 2026 в 10:30

Водитель попытался оспорить штраф за непристегнутый ремень, сославшись на «схему Долиной», сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Согласно документам, мужчину оштрафовали на 1,5 тыс. рублей, причем правонарушение было зафиксировано видеокамерой.

Однако, по мнению водителя «Жигулей», на самом деле он был пристегнут, что якобы даже видно на фото. Россиянин заявил, что суд вынес решение «по схеме Долиной», то есть не разобрался в деле и не принял во внимание, что неустранимые сомнения должны толковаться в его пользу.

Однако в суде подчеркнули, что на фотографии автомобилист в белой футболке, поэтому черный ремень сливаться с ней не может. Кроме того, само изображение получилось четким и без бликов. В итоге жалобу водителя оставили без удовлетворения.

Упоминание имени [певицы Ларисы] Долиной в данном случае не исключило виновности привлекаемого лица в совершении им правонарушения, — говорится в постановлении.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Ульяновска провернула «схему Долиной», обманув сразу две семьи. Она продала квартиры площадью 44,7 и 31,1 кв. м, после чего оспорила сделки. Через некоторое время женщина внезапно скончалась.

штрафы
водители
суды
Лариса Долина
