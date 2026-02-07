Зимняя Олимпиада — 2026
«Никогда не было»: на Пхукете опровергли массовое отравление россиян

Гостиница MBC Condotel на Пхукете опровергла сообщения об отравлении россиян

Пхукет, Таиланд Пхукет, Таиланд Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гостиница MBC Condotel на Пхукете никогда не сталкивалась с массовыми отравлениями гостей, сообщили РИА Новости представители заведения. Таким образом они отреагировали на публикации о почти двух десятках заболевших российских туристов. Сотрудники гостиницы заверили, что все случаи пищевого отравления единичны.

Массовых отравлений у нас никогда не было. Бывали, конечно, случаи пищевого отравления, когда наши гости питались где-то на стороне, не у нас, и получали пищевое отравление, но такое случается, отель это предотвратить не может, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что в одном из отелей Пхукета MBC Condotel произошло массовое отравление российских туристов. Утверждается, что за последние две недели заболели как минимум 19 человек, среди которых дети. Одна из отравившихся рассказала, что на следующий день после прилета у нее и подруги начались сильные боли в животе и тошнота, позднее с похожими симптомами слегли женщина, ее пятилетний сын и восьмилетняя дочь. По мнению отдыхающих, источником недуга могла стать водопроводная вода.

