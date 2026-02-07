Удары по Украине сегодня, 7 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 7 февраля, нанесли массированный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 7 февраля

Российские военные в ночь на 7 февраля нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетными комплексами по объектам ВСУ и энергетики на Украине, сообщил военный корреспондент Александр Коц в авторском Telegram-канале.

«Ночью и под утро на Украину прилетели десятки ракет и сотни дронов. Из-за ударов по энергосистеме в большинстве регионов Украины вводятся аварийные отключения света. Известно о прилетах по подстанции „Киевская“ — одной из самых критически важных подстанций, связывающих Ровенскую (и Хмельницкую) АЭС с центральными областями Украины (Киевский энергоузел); подстанции „Западноукраинская“ — крупной подстанции, обеспечивающей выдачу мощности на запад Украины и связь с европейской энергосистемой; Бурштынской ТЭС — питает Закарпатскую область и части Львовской и Ивано-Франковской областей; Добротворской ТЭС — существенно покрывает Львовскую область, может питать Волынь и Ровно через западный узел; Трипольской ТЭЦ — покрывает Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области», — отметил он.

По данным Коца, в течение прошедшей ночи было нанесено две волны ударов по объектам энергетики Украины.

МЧС Украины Фото: Социальные сети

«Свет решили выключить и на Западной Украине. Причем, включая как ресурсы, передающие энергию в центральную часть страны, так и те, что качают электричество из-за рубежа», — добавил военкор.

Военный блогер Олег Царев сообщил, что основной удар в ночь на 7 февраля пришелся на энергообъекты в Киеве и западных областях. Также, по его данным, были поражены военные цели.

«В Полтавской области поражены промышленные объекты. Зафиксированы пожары в Миргородском районе. В Яготине Киевской области „Герани“ атаковали склады кондитерской фабрики Roshen. По предварительным сведениям, там уничтожена большая партия БПЛА, готовая к отправке на восток для участия в боях. В Ровенской области, помимо энергетических объектов, атакован завод „Высоковольтный союз-РЗВА“, радиотехнический завод в Ровно. Пара „Калибров“, минуя Ивано-Франковскую область, поразила объекты в городе Стрый. Целью, вероятнее всего, был либо важный транспортный узел, либо объект газового промысла», — уточнил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

