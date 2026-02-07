Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 10:42

Названы главные проблемы россиян в Турции

Дипломат Иванов назвал ДТП и мошенничество главными проблемами россиян в Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дорожные аварии и мошенничество стали главными проблемами граждан России во время пребывания в Турции, рассказал временный поверенный в делах в республике Алексей Иванов в преддверии Дня дипломата. По его словам, которые приводит РИА Новости, туристы также жалуются на страховку. Иванов посоветовал россиянам при планировании поездки в Турцию иметь при себе полисы, а также соблюдать местные законы и обычаи.

В этой связи еще раз настоятельно рекомендуем при планировании поездки иметь при себе страховые полисы, соблюдать законы и обычаи страны пребывания, в случае инцидентов незамедлительно обращаться в РЗУ, где вам обязательно помогут, — заявил дипломат.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что средний чек поездки в Турцию этим летом на двоих составит от 200 тыс. рублей. По ее словам, речь идет о размещении в хорошем четырехзвездочном отеле по системе «все включено». В марте уже ожидается подорожание до 160–180 тыс. рублей.

