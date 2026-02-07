Европе выгодно продолжение украинского кризиса для того, чтобы удержать Соединенные Штаты Америки в составе НАТО, заявил NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, это единственная возможность Евроатлантики по сохранению членства Штатов в Североатлантическом альянсе.

Я думаю, что Европа все равно будет мешать заключению мирного соглашения по урегулированию украинского кризиса. Даже если наметятся какие-то очень позитивные сдвиги, они, в конце концов, будут помножены на ноль. Потому что для нее основная задача состоит в том, чтобы сохранить США в составе НАТО. На данном этапе это возможно сделать только в том случае, если требования России не будут выполнены, а конфликт будет продолжаться. Нет никаких альтернативных вариантов, как удерживать на сегодняшний день Соединенные Штаты в Евроатлантике, — высказался Дробницкий.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил, что покушения на российских военных не помогут Украине сорвать переговорный процесс. Он отметил, что позиция Вашингтона учитывает экстраординарность Киева, который соглашается на диалог «со скрипом».