07 февраля 2026 в 11:10

Политолог ответил, почему Европе невыгоден конец украинского кризиса

Политолог Дробницкий: Европа продолжает конфликт для удержания США в НАТО

ВС Украины
Европе выгодно продолжение украинского кризиса для того, чтобы удержать Соединенные Штаты Америки в составе НАТО, заявил NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, это единственная возможность Евроатлантики по сохранению членства Штатов в Североатлантическом альянсе.

Я думаю, что Европа все равно будет мешать заключению мирного соглашения по урегулированию украинского кризиса. Даже если наметятся какие-то очень позитивные сдвиги, они, в конце концов, будут помножены на ноль. Потому что для нее основная задача состоит в том, чтобы сохранить США в составе НАТО. На данном этапе это возможно сделать только в том случае, если требования России не будут выполнены, а конфликт будет продолжаться. Нет никаких альтернативных вариантов, как удерживать на сегодняшний день Соединенные Штаты в Евроатлантике, — высказался Дробницкий.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил, что покушения на российских военных не помогут Украине сорвать переговорный процесс. Он отметил, что позиция Вашингтона учитывает экстраординарность Киева, который соглашается на диалог «со скрипом».

Александрина Гуловская
А. Гуловская
