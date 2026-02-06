Стало известно, как покушение на военных РФ повлияет на переговоры с Киевом Политолог Блохин: покушения на военных РФ не помогут Украине сорвать переговоры

Покушения на российских военных не помогут Украине сорвать переговорный процесс, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Он отметил, что позиция Вашингтона учитывает экстраординарность Киева, который соглашается на диалог «со скрипом».

Позиция США простая: они понимают, что Украина устаивает провокации, [в том числе на военных РФ], террористические акты, чтобы саботировать переговоры. Поэтому США, учитывая экстраординарность Киева, медленно шаг за шагом работают, твердо проталкивая этот переговорный процесс. А Киев, конечно, со скрипом через «не хочу» на это соглашается. И это, кстати, после наших жестов доброй воли не ударять по энергетической инфраструктуре. Недавно даже Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru) подчеркнул, что Москва идет на переговоры не на словах, а на деле, а Киев после этого устаивает охоту на наших военных, в том числе генералов. Если Украина продолжит вести такую политику, риторика США в переговорном процессе тоже может стать жестче, — высказался Блохин.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что теракты западных стран против генералов Вооруженных сил РФ могут разжечь третью мировую войну. По его словам, эти действия, в которых прослеживается англо-украинская цепочка, также направлены на воздействие на российское общественное мнение.