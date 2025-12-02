Николаев ответил на обвинения Собчак в жадности

Музыкант Игорь Николаев назвал необоснованным упрек телеведущей Ксении Собчак в жадности после того, как она заплатила за использование его песен, сообщает YouTube-канал FAMETIME TV. По его словам, любое использование музыки требует согласования. При этом в прошлый раз схожая ситуация была урегулирована мирно.

Собчак знает, что последний наш разговор закончился мило. Когда она мне позвонила, мы разрешили вопрос. <...> Это был первый случай. Сейчас я у нее снова плохой, — поделился Николаев.

Музыкант привел в пример The Beatles, которые контролируют распространение товаров под своей маркой. Несогласованное применение композиций певец назвал интеллектуальным воровством и предупредил о юридических последствиях.

Ни один носок на планете не должен выпуститься без доли, которые получат The Beatles, потому что используется их торговая марка. Это должно быть так же естественно, как дышать. Все остальное является просто интеллектуальным воровством, — заключил Николаев.

