Театр под руководством известной певицы нарвался на штраф

13 апреля 2026 в 10:41

Театр под руководством Наташи Королевой оштрафовали на 500 рублей

Наталия Королева Наталия Королева Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Суд в Москве оштрафовал на 500 рублей «Музыкальный театр под руководством Наталии Королевой», сообщает РИА Новости. По данным агентства, заявление подал Социальный фонд России.

Известно, что претензии появились из-за непредоставления в обговоренный срок сведений, необходимых для индивидуального учета. Кроме того, с театра взыскали еще 8 тыс. рублей в качестве государственной пошлины.

Ранее Королева во время визита в Нижний Новгород заявила, что не видит своего сходства с нынешней супругой ее бывшего мужа композитора Игоря Николаева Юлией Проскуряковой. По мнению артистки, из общего у них только жизнерадостность.

До этого певица начала продавать старые совместные плакаты со своим бывшим мужем. Стоимость одного плаката доходила до 950 рублей, альбомов на CD-дисках — 3500 рублей. В ассортименте были также обложки журналов по 700 рублей и открытки по 200 рублей.

Тем временем Игорь Николаев впервые за долгое время появился на публике после перенесенной операции. Он посетил церемонию «Песня года — 2025» в декабре.

Общество
Шоу-бизнес
Наташа Королева
Социальный фонд
