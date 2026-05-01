Хватит рвать их руками: раз и навсегда избавляемся от мокрицы, сныти и вьюна

Хватит рвать их руками: раз и навсегда избавляемся от мокрицы, сныти и вьюна

Чтобы раз и навсегда избавиться от таких живучих сорняков, как мокрица, сныть и вьюнок, одного желания мало — нужна системная стратегия, которая лишит их главного оружия: способности восстанавливаться из малейшего корня.

Первое и самое важное правило: не рвите их руками. У сныти корневища уходят на глубину до 40 см, и любой оставленный в земле фрагмент длиной всего в сантиметр даст жизнь новому растению.

Самый экологичный и действенный метод — это световая и воздушная блокада. Весной накройте зараженный участок плотным черным спанбондом или несколькими слоями картона. Сверху насыпьте слой мульчи (опилки, скошенная трава) толщиной не менее 10 см.

Без доступа солнечного света фотосинтез остановится, и даже самые мощные корневища начнут истощаться и гнить. Оставьте «банку» на весь сезон — к осени вы получите чистую землю.

Второй шаг — кислотная коррекция. Мокрица и сныть обожают кислые почвы, поэтому внесение доломитовой муки, мела или извести создаст для них невыносимые условия. Третий козырь — это сидераты. Вьюнок не выносит конкуренции, поэтому засейте проблемную зону горчицей или фацелией.

