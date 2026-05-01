01 мая 2026 в 05:01

Хватит рвать их руками: раз и навсегда избавляемся от мокрицы, сныти и вьюна

Фото: D-NEWS.ru
Чтобы раз и навсегда избавиться от таких живучих сорняков, как мокрица, сныть и вьюнок, одного желания мало — нужна системная стратегия, которая лишит их главного оружия: способности восстанавливаться из малейшего корня.

Первое и самое важное правило: не рвите их руками. У сныти корневища уходят на глубину до 40 см, и любой оставленный в земле фрагмент длиной всего в сантиметр даст жизнь новому растению.

Самый экологичный и действенный метод — это световая и воздушная блокада. Весной накройте зараженный участок плотным черным спанбондом или несколькими слоями картона. Сверху насыпьте слой мульчи (опилки, скошенная трава) толщиной не менее 10 см.

Без доступа солнечного света фотосинтез остановится, и даже самые мощные корневища начнут истощаться и гнить. Оставьте «банку» на весь сезон — к осени вы получите чистую землю.

Второй шаг — кислотная коррекция. Мокрица и сныть обожают кислые почвы, поэтому внесение доломитовой муки, мела или извести создаст для них невыносимые условия. Третий козырь — это сидераты. Вьюнок не выносит конкуренции, поэтому засейте проблемную зону горчицей или фацелией.

Ранее сообщалось, как улучшить землю на участке при помощи картона.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат Госдумы назвал главные методы кибермошенников в России
Косметолог рассказала, каким способом не стоит выводить выцветший татуаж
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 мая
Студент из Индонезии решил разрушить мифы западной пропаганды о России
Запад оказался в панике из-за угрозы новой войны
Голос жены Зеленского появился на новых «пленках Миндича»
Бритни Спирс предстанет перед судом из-за одного проступка
Азаров рассказал о сговоре США против Зеленского
ОАЭ ввели запрет на поездки граждан в ряд стран
Минпросвещения поддержало запрет досмотра школьников перед ЕГЭ-2026
В Гааге задержан мужчина, готовивший нападение на принцесс
В Подольске вспыхнул крупный пожар в складском здании
Академик РАН раскрыл секрет активного долголетия
64 млн чужаков. Погромы, стычки, хаос: Европа на грани войны с мигрантами
В России утвердили ГОСТ на сигаретный табак
В Туапсе при атаке БПЛА произошло возгорание на морском терминале
Жена Зеленского зарегистрировала бренд в ЕС
Москвичам пообещали солнечные и теплые выходные 2–3 мая
В Словакии связали цены на нефть со «сном» Трампа
Боятся ненависти в окопах. Сырский пытается погасить бунт ВСУ: что задумал
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

