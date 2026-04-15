Картон не выбрасываю — везу на дачу: земля больше не бетонная, а сорняки заблокированы

Картон не выбрасываю — везу на дачу: земля больше не бетонная, а сорняки заблокированы

Использование обычного картона — это практически бесплатный способ восстановить плодородие почвы на грядках, избавиться от сорняков и забыть о тяжелой физической работе.

Этот метод, известный как «листовая мульча», заключается в том, что картон блокирует доступ солнечного света к почве, без которого семена сорняков не могут прорасти, а существующие растения ослабевают и погибают.

Более того, картон работает как идеальный кондиционер для почвы: он удерживает влагу, не давая земле превращаться в бетон под палящим солнцем, и предотвращает эрозию. Со временем картон разлагается, превращаясь в ценное органическое вещество, которое привлекает дождевых червей.

Для этой цели подходит только простой картон — без глянцевых покрытий, цветной печати, скотча, этикеток и пластиковых вставок, например коробки от бытовой техники, мебели. Технология восстановления земли очень проста. Уложите картонные листы прямо на сорняки или на перекопанную землю внахлест и замульчируйте.

Ранее сообщилось, на какой грядке нужно посадить клубнику, чтобы ягоды были крупные и сладкие.