Цветок с гигантскими соцветиями до 12 см: растет даже в полутени и дважды цветет за сезон

Цветок с гигантскими соцветиями до 12 см: растет даже в полутени и дважды цветет за сезон

Дороникум, который в народе ласково называют желтой ромашкой, — это многолетник, который первым распускает свои золотистые «солнышки» в саду, начиная цвести уже в мае.

Его ярко-желтые соцветия диаметром до 12 см напоминают крупные ромашки с оранжевой серединкой, которые радуют глаз на фоне изумрудной листвы. В зависимости от сорта высота куста варьируется от 30 до 140 см.

Дороникум выдерживает морозы и зимует без укрытия в большинстве регионов России. Растение практически не поражается вредителями и болезнями. Он одинаково хорошо чувствует себя как на солнце, так и в полутени, причем в полутени его соцветия становятся даже крупнее, а цветение — продолжительнее.

У некоторых видов, например у дороникума подорожникового, возможно повторное цветение в августе после срезки отцветших побегов. Дороникум великолепно смотрится в групповых посадках, на фоне кустарников, а срезанные цветы долго стоят в вазе.

Ранее были названы многолетники с длительным цветением: сколько ни режь на букеты — цветет еще пышнее.