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06 июня 2026 в 06:00

Цветок с гигантскими соцветиями до 12 см: растет даже в полутени и дважды цветет за сезон

Фото: D-NEWS.ru
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Дороникум, который в народе ласково называют желтой ромашкой, — это многолетник, который первым распускает свои золотистые «солнышки» в саду, начиная цвести уже в мае.

Его ярко-желтые соцветия диаметром до 12 см напоминают крупные ромашки с оранжевой серединкой, которые радуют глаз на фоне изумрудной листвы. В зависимости от сорта высота куста варьируется от 30 до 140 см.

Дороникум выдерживает морозы и зимует без укрытия в большинстве регионов России. Растение практически не поражается вредителями и болезнями. Он одинаково хорошо чувствует себя как на солнце, так и в полутени, причем в полутени его соцветия становятся даже крупнее, а цветение — продолжительнее.

У некоторых видов, например у дороникума подорожникового, возможно повторное цветение в августе после срезки отцветших побегов. Дороникум великолепно смотрится в групповых посадках, на фоне кустарников, а срезанные цветы долго стоят в вазе.

Ранее были названы многолетники с длительным цветением: сколько ни режь на букеты — цветет еще пышнее.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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