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06 июня 2026 в 11:00

Цветы, образующие низкорослые компактные кустики: для всех регионов России

Фото: D-NEWS.ru
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Для тех, кто мечтает об аккуратных клумбах с ровными, компактными кустиками, которые не разваливаются и не требуют стрижки, идеально подходят низкорослые цветы-многолетники.

Алиссум скальный: он образует плотные сферические подушки высотой всего 10–20 см, полностью покрытые мелкими душистыми цветами белого, розового или лилового цвета, а цветет он с мая до сентября волнами, источая медовый аромат. Его не нужно подстригать — кустик сам держит идеальную форму.

Гайлардия сортов «аризона априкот» и «примавера», высотой до 30 см, с яркими желто-оранжево-красными соцветиями-ромашками. Она цветет с июля до заморозков, причем куст остается компактным и не разваливается.

Гелениум низкорослых сортов (около 40 см) радует глаз осенними оттенками с июля по октябрь.

Вербена гибридная формирует миниатюрные кустики высотой 20–50 см, усыпанные шаровидными соцветиями сиреневых, розовых, белых и фиолетовых оттенков с июня по ноябрь.

Все эти растения отлично растут во всех регионах России: они морозостойки, неприхотливы к почвам, засухоустойчивы и не требуют сложного ухода.

Ранее был назван цветок-сказка, он за 2 недели всходит из семян и благоухает на десятки метров.

Проверено редакцией
Общество
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дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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