Цветок-сказка, который за 2 недели всходит из семян и благоухает на десятки метров

Если вы хотите, чтобы дача по вечерам превращалась в ароматный рай, посадите маттиолу, которую в народе ласково называют ночной фиалкой.

Главное достоинство этого скромного цветка — не внешняя красота, а удивительно сильный и сладкий аромат с нотками ванили, меда и диких фиалок, который разливается по саду с наступлением сумерек и усиливается ночью.

Для дачи маттиола хороша своей неприхотливостью и холодостойкостью: она выдерживает заморозки до −5–7°C, поэтому сеять ее в грунт можно с начала мая. Всходы появляются через 10–14 дней, а цветение наступает через 50–60 дней, то есть к концу июня.

Чтобы продлить благоухание, высевайте семена волнами с интервалом 10–14 дней вплоть до августа. Сажать маттиолу лучше всего вдоль дорожек, у беседки, под окнами или на балконе — именно там, где вы любите отдыхать вечерами. Ее аромат разносится на десятки метров, создавая неповторимую атмосферу уюта.

