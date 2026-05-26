26 мая 2026 в 19:04

Что посадить в июне, если кажется, что уже поздно: эти растения быстро стартуют и ещё успеют порадовать в этом сезоне

Июнь многие зря считают поздним временем для посадок. На самом деле почва уже хорошо прогрета, ночи тёплые, а растения после высадки часто приживаются даже легче, чем в мае. Если на участке ещё остались пустые места — их можно смело заполнять прямо сейчас.

Розы — успеют укорениться и зацвести уже летом

Розы с закрытой корневой системой спокойно высаживают весь июнь. В тёплой земле они быстро наращивают корни и активно идут в рост. Многие сорта уже в этот же сезон дают бутоны и цветут до самой осени. Особенно хорошо для июньской посадки подходят Мими Эден, Аспирин, Помпонелла, Боника 82 и Леонардо да Винчи.

Ирга — кустарник для тех, кто хочет урожай без хлопот

Если хочется посадить что-то красивое, долговечное и при этом неприхотливое — ирга отличный вариант. Она спокойно переносит засуху, морозы, ветер и быстро адаптируется после посадки. Хорошо себя показывают сорта Ламарка, Тиссен и Слейт. Плюс это ещё и вкусные ягоды.

Жимолость — можно сажать даже летом

Жимолость хорошо переносит июньскую посадку, особенно если это контейнерный саженец. Быстро трогается в рост, редко болеет и не требует сложного ухода. Из удачных сортов — Бакчарский Великан, Сильгинка и Голубое Веретено.

Барвинок — быстро разрастается и не требует внимания

Это одно из самых удобных растений для пустых мест под деревьями, вдоль заборов и в тенистых уголках сада. Барвинок быстро укореняется, красиво закрывает землю и остаётся декоративным весь сезон.

Живучка ползучая — красивый ковёр из декоративной листвы

Живучка быстро расползается плотными куртинами, хорошо приживается летом и отлично смотрится в клумбах и вдоль дорожек. Особенно эффектны сорта с бордовыми и бронзовыми листьями.

Очиток — для солнечных и сухих мест

Если участок жаркий и поливать часто не получается, очиток — один из самых надёжных вариантов. Он спокойно переносит засуху, быстро укореняется и остаётся декоративным всё лето.

Тимьян ползучий — ароматный и очень красивый

Хорошо подходит для солнечных мест, каменистых клумб и дорожек. Быстро разрастается, красиво цветёт и даёт приятный аромат. Ещё один большой плюс — отлично переносит жару.

Июнь — это совсем не поздно. Для многих растений это даже более комфортное время посадки, чем холодный май. Так что если весной руки не дошли — сезон ещё точно продолжается.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
