22 мая 2026 в 15:23

Розы цветут как безумные: простая весенняя подкормка, которая меняет все сразу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Розы не прощают спешки и подхода «на глазок» с удобрениями. Именно весной закладывается то, каким будет цветение все лето — скромным или таким, что кусты буквально утопают в бутонах. И здесь важна не случайная подкормка, а четкий набор компонентов.

В посадочную яму для роз сразу вносят три добавки. Первая — костная мука, около 50 граммов. Она работает как долгий источник фосфора: укрепляет корни и помогает закладывать цветочные почки. Вторая — сульфат калия, примерно 20 граммов. Он делает лепестки ярче и помогает кусту лучше сопротивляться болезням.

Третья составляющая — Маг-Бор, около 10 граммов. Магний сохраняет листья зелеными и здоровыми, а бор ускоряет появление бутонов. Вместе они заметно усиливают декоративность куста, хотя часто их просто игнорируют.

После посадки розу обязательно поливают слабым раствором аммиачной селитры — 5 граммов на ведро воды. Это мягкий старт для роста побегов без перекоса в листву.

Главное здесь — не переборщить с азотом. Его избыток дает густую зелень, но лишает цветения. Также важно не использовать свежий навоз: он может обжечь корни и испортить посадку. Через месяц после такой подготовки кусты начинают активно набирать бутоны и к лету превращаются в пышный цветущий шар.

Ранее сообщалось, что малина радует урожаем, но быстро превращается в захватчика: за сезон расползается по грядкам и клумбам. Остановить ее можно без сложных приемов — достаточно задать четкие границы и немного дисциплины в уходе.

Марина Макарова
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
