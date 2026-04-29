Живая мульча — избавит от бесконечной прополки: многолетники, которые вытесняют сорняки

Устали от бесконечной прополки, превращающей дачный отдых в каторгу? Вместо того, чтобы тратить выходные с тяпкой, можно посадить особые многолетники, которые создают живую мульчу и не оставляют сорнякам ни одного шанса.

Суть метода проста: растения с мощной корневой системой и широкими листьями разрастаются, закрывая почву плотным ковром, блокируют солнечный свет и вытесняют конкурентов, постепенно избавляя вас от изнурительной работы.

Лидером среди таких «защитников» считается хоста. Еще один мощный борец — астильба китайская: ее густая мочковатая корневая система настолько плотно оплетает верхний слой почвы, что сорняки просто не находят места для роста, к тому же это растение прекрасно цветет пушистыми метелками все лето.

Для солнечных участков и сухих мест идеально подходят лилейники и бадан. Для тенистых уголков подойдут гейхеры с разноцветной листвой, манжетка, образующая аккуратные бордюры, и дицентра (разбитое сердце), которая быстро разрастается и цветет до трех месяцев. Садовая герань и почвопокровный барвинок также отлично справляются с задачей.

Ранее был назван цветок, который отпугнет тлю и переживет любую засуху.