Живая мульча — избавит от бесконечной прополки: многолетники, которые вытесняют сорняки

Устали от бесконечной прополки, превращающей дачный отдых в каторгу? Вместо того, чтобы тратить выходные с тяпкой, можно посадить особые многолетники, которые создают живую мульчу и не оставляют сорнякам ни одного шанса.

Суть метода проста: растения с мощной корневой системой и широкими листьями разрастаются, закрывая почву плотным ковром, блокируют солнечный свет и вытесняют конкурентов, постепенно избавляя вас от изнурительной работы.

Лидером среди таких «защитников» считается хоста. Еще один мощный борец — астильба китайская: ее густая мочковатая корневая система настолько плотно оплетает верхний слой почвы, что сорняки просто не находят места для роста, к тому же это растение прекрасно цветет пушистыми метелками все лето.

Для солнечных участков и сухих мест идеально подходят лилейники и бадан. Для тенистых уголков подойдут гейхеры с разноцветной листвой, манжетка, образующая аккуратные бордюры, и дицентра (разбитое сердце), которая быстро разрастается и цветет до трех месяцев. Садовая герань и почвопокровный барвинок также отлично справляются с задачей.

Ранее был назван цветок, который отпугнет тлю и переживет любую засуху.

Читайте также
Стивен Сигал вспомнил о моменте, когда Путин вручал ему паспорт
Общество
Стивен Сигал вспомнил о моменте, когда Путин вручал ему паспорт
Росстат рассказал, на сколько выросли реальные доходы россиян в I квартале
Общество
Росстат рассказал, на сколько выросли реальные доходы россиян в I квартале
Компактный кустик, превращающийся в цветущий шар: забудьте о капризных петуниях, это растение проще и ярче
Общество
Компактный кустик, превращающийся в цветущий шар: забудьте о капризных петуниях, это растение проще и ярче
Сажаю в апреле и любуюсь на фиолетовое кружево: чудо-многолетник не боится ни засухи, ни дождя, ни возвратных морозов
Общество
Сажаю в апреле и любуюсь на фиолетовое кружево: чудо-многолетник не боится ни засухи, ни дождя, ни возвратных морозов
Как вести огород, когда работа и дети: принципы малоуходного сада
Общество
Как вести огород, когда работа и дети: принципы малоуходного сада
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сравнительно скоро»: Трамп раскрыл детали решения по конфликту на Украине
Киев устроил показную эвакуацию жителей в Херсонской области
Зеленский ввел санкции против детей Лукашенко
В Сарове умер великий математик, руководивший центром МГУ
В Туапсе отменили все мероприятия на майские праздники
В США высказались о возможном мире между РФ и Украиной
Суд признал незаконным задержание главного бухгалтера СПбГУП
«Помешательство»: в США встали на защиту Трампа, получившего премию мира
«Фальшивые новости»: Трамп заявил о военном поражении Украины
«Я думаю, что он хотел бы урегулирования»: Трамп о разговоре с Путиным
Киевский педагог лишился работы за русский язык на уроке
Путин рассказал Трампу, сколько погибших передали Украина и Россия
Путин и Трамп обсудили наземную операцию в Иране
Путин и Трамп обсудили масштабные экономические и энергетические проекты
Стало известно, по чьей инициативе состоялся разговор Трампа и Путина
Путин выразил Трампу поддержку после покушения в отеле
Эксперт развеял миф о снижении цен на «вторичку»
В деле о попытке убийства Трампа обнаружили жуткую деталь
Путин упомянул Меланию в телефонном разговоре с Трампом
Путин рассказал Трампу, как намерен достигнуть целей СВО
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

