23 февраля 2026 в 08:45

Дизайнер больше не нужен: придумала для сада новую фишку — нужны цемент, пакеты и бутылки

Фото: D-NEWS.ru
Взял пакеты, цемент и бутылки — и на даче воцарилась красота: делаем садовые камушки краше дизайнерских. Это гениально простой и бюджетный способ украсить участок без лишних трат. Его необычность в том, что из обычных бросовых материалов — старых тряпок, пластиковых бутылок и пакетов — получаются стильные, фактурные валуны, которые выглядят дороже любых покупных аналогов. Получается обалденный результат: натуралистичные камни с рельефной поверхностью, прочные и долговечные, которые идеально вписываются в ландшафт и радуют глаз.

Для работы вам понадобится: цемент, песок, вода, клей ПВА, бутылки разного размера, тряпки, пакеты или мешки, нитки, шпатель, наждачная бумага, грунтовка, колеры и губка. Бутылки разложите по пакетам, завяжите нитками для придания формы. Замесите жидкий цементный раствор (консистенции кефира), вымочите в нем тряпки и оберните ими заготовки. Оставьте на сутки. Затем замесите густой раствор с добавлением ПВА, облепите им заготовки, создавая рельеф губкой, и оставьте на 5 дней. После высыхания зашкурьте неровности, покройте грунтовкой с колером и при желании залакируйте.

Ранее сообщалось, что кухонная губка ежедневно помогает поддерживать чистоту, но мало кто задумывается, сколько микробов она накапливает. Во влажной среде бактерии размножаются особенно быстро, поэтому обычная губка может стать источником неприятных запахов и загрязнений. Есть простой домашний способ вернуть ей чистоту без лишних расходов.

