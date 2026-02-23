Дизайнер больше не нужен: придумала для сада новую фишку — нужны цемент, пакеты и бутылки

Взял пакеты, цемент и бутылки — и на даче воцарилась красота: делаем садовые камушки краше дизайнерских. Это гениально простой и бюджетный способ украсить участок без лишних трат. Его необычность в том, что из обычных бросовых материалов — старых тряпок, пластиковых бутылок и пакетов — получаются стильные, фактурные валуны, которые выглядят дороже любых покупных аналогов. Получается обалденный результат: натуралистичные камни с рельефной поверхностью, прочные и долговечные, которые идеально вписываются в ландшафт и радуют глаз.

Для работы вам понадобится: цемент, песок, вода, клей ПВА, бутылки разного размера, тряпки, пакеты или мешки, нитки, шпатель, наждачная бумага, грунтовка, колеры и губка. Бутылки разложите по пакетам, завяжите нитками для придания формы. Замесите жидкий цементный раствор (консистенции кефира), вымочите в нем тряпки и оберните ими заготовки. Оставьте на сутки. Затем замесите густой раствор с добавлением ПВА, облепите им заготовки, создавая рельеф губкой, и оставьте на 5 дней. После высыхания зашкурьте неровности, покройте грунтовкой с колером и при желании залакируйте.

