Киев в нокауте, Кличко в опале: почему Зеленский его все еще не уволил

Давний конфликт президента Украины Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко получил продолжение на фоне острейшего энергетического кризиса в городе. Градоначальник заявил о приближении столицы к гуманитарной катастрофе, а затем резко отреагировал на критику Зеленского за плохую работу. Почему, несмотря на сомнительные управленческие способности, Кличко остается на своей должности, кто его покровители и сохраняет ли он президентские амбиции, читайте в материале NEWS.ru.

Почему разгорелся новый конфликт между Зеленским и Кличко

На фоне возможного блэкаута в Киеве разгорелся новый публичный конфликт между Зеленским и Кличко. В своем видеообращении глава Украины заявил, что ситуация с энергоснабжением в столице наиболее тяжелая, и раскритиковал местные власти за недостаточную интенсивность действий.

В ответ Кличко подверг резкой критике Зеленского. По его словам, президент «неразумно» разжигает конфликт внутри страны в тот момент, когда ей необходимо единство. Градоначальник напомнил, что ранее его уже критиковали за честное предупреждение киевлян о необходимости на время покинуть город. По его словам, ему «все равно на какие-то рейтинги и призрачные выборы».

Виталий Кличко Фото: Социальные сети

Из-за чего Кличко назвал ситуацию в Киеве «гуманитарной катастрофой»

Только за январь украинскую столицу покинули 600 тыс. человек, заявил мэр города. По его словам, ситуация в Киеве резко ухудшилась. В некоторых домах настолько холодно, что вода замерзает прямо в унитазах, а на окнах образуются сосульки из конденсата. Кличко выразил убеждение, что это начало масштабной гуманитарной катастрофы, сославшись на мнение экспертов, которые утверждают, что при невозможности быстро восстановить водоснабжение и канализацию город ждут эпидемии и паралич жизнедеятельности.

По последней информации, сейчас без тепла в Киеве остаются 4000 многоквартирных домов. В 1600 жилых домов коммунальщики подали теплоноситель.

За что Кличко прежде критиковал Зеленского

Противостояние между Зеленским и Кличко имеет давнюю историю. К примеру, в начале 2024 года в интервью канадскому изданию The Globe and Mail мэр Киева заявил, что Украина отклонилась от демократических принципов и под руководством Зеленского «движется в неправильном направлении».

«То, что мы видим сейчас, я не могу сказать, что это демократия. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом», — сказал киевский мэр.

Он подчеркнул, что любые попытки критиковать украинского президента приводят к давлению на СМИ и отдельных журналистов. По его словам, с начала конфликта на Украине команда Зеленского использовала режим военного положения, чтобы сместить более 200 мэров и глав местных администраций, заменив их военными чиновниками. А главные каналы украинского ТВ обязаны показывать телемарафон «Единые новости», в рамках которого не допускается какой-либо критики военных и центральной власти. За этим стоят «определенные люди», заявил Кличко.

Виталий Кличко Фото: Социальные сети

Как Кличко пришел в украинскую политику и кто его покровители

Решение бывшего боксера Кличко идти в политику было согласовано с немецкими политическими кругами, в частности с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель, рассказал политолог Владимир Скачко. По его словам, на Западе решили использовать популярность спортсмена.

«Так появилась партия „УДАР — Украина“, где Кличко стал одним из лидеров Майдана 2014 года наряду с Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком, — рассказал собеседник NEWS.ru. — После успешного госпереворота стоял вопрос, кто займет ключевые посты. Американцы продвинули Яценюка на пост премьер-министра, Кличко отдали Киев, а позже Порошенко сделали президентом. Это было стратегическое решение с учетом опыта, личных качеств и международных договоренностей».

Во время Майдана Кличко выступал как своего рода представитель Германии, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Там у него были бизнес и поддержка. Именно немцы рассчитывали сделать Кличко президентом.

«Однако после ряда переговоров и „кастингов“ с Порошенко, Яценюком и другими западными игроками было решено, что Кличко станет мэром Киева. Это решение оформлялось в Великобритании с участием украинских олигархов, — рассказал экс-нардеп в беседе с NEWS.ru. — Впоследствии, несмотря на то, что Зеленский пытался убрать Кличко с поста, особенно учитывая экономическую привлекательность Киева и дорогую землю, немцы были категорически против — их поддержка позволила Кличко сохранить должность».

Виталий Кличко Фото: Социальные сети

Почему Кличко не станет президентом

У Кличко всегда были большие сложности с украинским языком, заявил Олейник. А безупречное владение государственным языком является обязательным для президента. Он также косноязычен и плохо говорит по-русски, что усложняет коммуникацию.

«Что касается слухов об умственной отсталости Кличко с детства, то достоверной информации об этом нет, — отметил экс-депутат. — Однако известно, что в спорте, особенно в боксе, часто бывают серьезные травмы головы и сотрясения. В народе говорят: „Не бей по голове“, но в боксе удары именно туда — основа борьбы. Поэтому вполне вероятно, что у Кличко были значительные травмы мозга, что могло в результате сказываться на здоровье».

