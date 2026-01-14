Имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи обратили в доход государства

Волжский городской суд Волгоградской области обратил в доход государства имущество бывшего председателя Верховного суда (ВС) Адыгеи Аслана Трахова, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Установлено, что он приобрел имущество в результате коррупционных действий.

Имущество бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея обращено в доход государства РФ, — говорится в сообщении.

Таким образом, исковые требования Генпрокуратуры были удовлетворены в полном объеме. После решения первой инстанции участники процесса и третье лицо попытались его оспорить. Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляции, оставил первоначальное решение без изменения.

Расследование выявило, что с 2006 по 2018 год Аслан Трахов зарегистрировал 24 объекта недвижимости на тестя, чья кадастровая стоимость превышает 27 млн рублей. Его супруга Светлана Трахова, бывший управляющий делами Адыгейского госуниверситета, приобрела 25 объектов на 80 млн рублей, а их дочь Сусана Коблева — 68 объектов на 520 млн рублей, не имея легальных доходов до 2019 года.

