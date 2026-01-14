Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 08:27

Экс-главу Рязанской области обвинили в получении взяток на 272 млн рублей

Николай Любимов перед началом пленарного заседания, 2023 год Николай Любимов перед началом пленарного заседания, 2023 год Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Бывший губернатор Рязанской области, сенатор Николай Любимов обвиняется в получении сразу нескольких взяток, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, которые приводит ТАСС, общая сумма превышает 270 млн рублей.

Установлены обстоятельства коррупционного преступления, совершенного бывшим губернатором Рязанской области и сенатором Российской Федерации Николаем Любимовым, — сказал Бастрыкин.

Как уточнил глава ведомства, одна из взяток составила 252 млн рублей. Такую сумму экс-губернатор получил за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство. Суммы других взяток составили 12 и 8 млн рублей. Взамен, по версии следствия, Любимов оказал содействие в заключении госконтрактов на поставку медоборудования.

Ранее появилась информация, что бывший сенатор Рауф Арашуков получил 10 лет колонии по делу о взятке и штраф на сумму 120 млн рублей. У него также конфисковали в доход государства 3 млн рублей. Речь идет о средствах, которые бывший парламентарий передал в качестве взятки.

Рязанская область
взятки
коррупция
СК РФ
Александр Бастрыкин
обвинения
губернаторы
