Вместо пирогов готовлю творожную запеканку с грушей: для завтраков и семейного чаепития

Вместо пирогов готовлю воздушную творожную запеканку с грушей. Это блюдо поражает своей нежностью и легкой, тающей во рту текстурой, напоминающей изысканный десерт. Отличный вариант для завтраков и семейного чаепития.

В процессе запекания груша становится мягкой и ароматной, почти карамелизуясь, придавая запеканке насыщенный вкус без лишней сладости.

Для приготовления понадобятся: 500 г творога (5–9% жирности), 2 средних спелых груши, 3 яйца, 5 ст. л. манной крупы, 3-4 ст. л. сахара, 1 пакетик ванильного сахара, щепотка соли, 100 мл молока или кефира, 1 ч. л. разрыхлителя. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму для запекания (примерно 20×30 см) смажьте маслом. Груши вымойте, очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. В миске разотрите творог с яйцами, сахаром, ванилином и солью до максимально однородной массы. Влейте молоко или кефир, добавьте манку и разрыхлитель, перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы манка набухла. В творожную массу вмешайте половину нарезанных груш. Выложите тесто в форму, сверху разложите оставшиеся дольки груш. Запекайте 45 минут. Дайте запеканке полностью остыть в форме.

