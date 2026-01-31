Стало известно о новой уловке мошенников по «переплате» за ЖКУ Народный фронт: мошенники рассылают фальшивые сообщения о возврате денег за ЖКУ

Мошенники в феврале могут начать рассылать россиянам фальшивые сообщения о «возврате» денег за переплату по ЖКУ в январе, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. При этом там просят подтвердить код по СМС.

Жильцам приходят СМС от имени УК, ЕИРЦ или ЖКХ. Например: «Вам положен возврат 3200 рублей за переплату по отоплению в январе. Для зачисления подтвердите данные по ссылке». Ссылка ведет на фишинговую страницу, где собираются данные карты или логин/пароль от «Госуслуг», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге Московский районный суд приговорил дроппера к трем годам и шести месяцам лишения свободы за обман нескольких пенсионеров. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима — его также оштрафовали на 60 тыс. рублей.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что аферисты активно используют специальные устройства для кражи банковских данных, такие как накладки на банкоматы. По его словам, одной из самых распространенных угроз остается фишинг, когда жертвы самостоятельно передают конфиденциальные данные через поддельные сайты или в ходе телефонных разговоров.