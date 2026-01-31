Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 17:44

Украинские дроны устроили налет на четыре региона России

Средства ПВО сбили 24 украинских дрона над четырьмя регионами России

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по четырем регионам России в период с 08:00 до 17:00 по московскому времени, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 24 цели.

31 января в период с 08:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего БПЛА сбили над Курской и Белгородской областями. В небе над регионами уничтожили по девять беспилотников. Еще пять целей сбили над Брянской областью и одну — над Липецкой.

В ночь на 31 января силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников. Большая часть дронов была сбита над территорией Брянской области. По данным Министерства обороны, 17 беспилотников ликвидированы в небе над Брянской областью, семь — над Смоленской областью, по одному — над территориями Белгородской области и Республики Крым.

