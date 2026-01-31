Мать пловца Свечникова раскрыла, что кроется за смертью сына Мать Свечникова заявила, что причины его смерти пока неизвестны

Причины гибели пловца Николая Свечникова до сих пор не установлены, заявила его мать Галина Свечникова в разговоре с Telegram-каналом SHOT. Она также выразила мнение, что организаторы рокового заплыва больше заботились о рекламной кампании, чем о реальной безопасности участников соревнований.

По словам Галины, перед стартом заплыва у всей семьи были серьезные опасения за жизнь и здоровье Николая. Однако сам спортсмен стремился испытать свои силы, поэтому принял решение отправиться на соревнования в Стамбул. В настоящее время родственники погибшего ожидают результатов официальной судебно-медицинской экспертизы.

Спортсмен пропал 24 августа во время массового заплыва через пролив Босфор в Стамбуле. Его тело удалось обнаружить лишь 20 января.

Находку в водах Босфорского пролива извлекли сотрудники морской полиции. Была выдвинута версия, что это мог быть именно Свечников. Примечательно, что официальные поиски в акватории пролива были прекращены еще в октябре 2025 года.