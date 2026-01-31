Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 17:29

Мать пловца Свечникова раскрыла, что кроется за смертью сына

Мать Свечникова заявила, что причины его смерти пока неизвестны

Галина Свечникова Галина Свечникова Фото: Заман Рамазанов/РИА Новости
Причины гибели пловца Николая Свечникова до сих пор не установлены, заявила его мать Галина Свечникова в разговоре с Telegram-каналом SHOT. Она также выразила мнение, что организаторы рокового заплыва больше заботились о рекламной кампании, чем о реальной безопасности участников соревнований.

По словам Галины, перед стартом заплыва у всей семьи были серьезные опасения за жизнь и здоровье Николая. Однако сам спортсмен стремился испытать свои силы, поэтому принял решение отправиться на соревнования в Стамбул. В настоящее время родственники погибшего ожидают результатов официальной судебно-медицинской экспертизы.

Спортсмен пропал 24 августа во время массового заплыва через пролив Босфор в Стамбуле. Его тело удалось обнаружить лишь 20 января.

Находку в водах Босфорского пролива извлекли сотрудники морской полиции. Была выдвинута версия, что это мог быть именно Свечников. Примечательно, что официальные поиски в акватории пролива были прекращены еще в октябре 2025 года.

Николай Свечников
матери
спорт
пловцы
