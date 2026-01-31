Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 05:42

Россияне готовы плыть через Босфор даже после трагедии со Свечниковым

РИАН: сотни россиян хотят участвовать в межконтинентальном заплыве через Босфор

Босфор Босфор Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сотни российских спортсменов планируют принять участие в новом межконтинентальном заплыве через Босфор, выяснило РИА Новости. Такой интерес наблюдается даже несмотря на трагическую гибель российского пловца Николая Свечникова в августе 2025 года.

По данным источников, спортсмены активно готовятся к регистрации, хотя на страну выделено всего 350 слотов. Организаторы уже объявили о повышении стоимости участия.

Николай Свечников, 29-летний кандидат в мастера спорта, пропал во время заплыва 24 августа 2025 года, а его тело было найдено и идентифицировано лишь в январе 2026 года. Его семья подала жалобу на организаторов с требованием возбудить уголовное дело.

Однако это не остановило энтузиастов. В специализированных чатах, где обсуждается мероприятие, состоят более 2 тыс. человек, в том числе из стран СНГ. Они делятся советами по подготовке, отмечая непредсказуемость течений Босфора по сравнению с речными.

Для новичков предлагаются подготовительные сборы и даже услуги персонального сопровождения на дистанции. Существует и бизнес по перепродаже заветных слотов на участие.

Организаторы объявили, что онлайн-регистрация на заплыв 23 августа 2026 года откроется 2 февраля. Стоимость участия выросла и теперь составляет €650 евро (около 60 тыс. рублей). Для регистрации россиянам, как правило, потребуются иностранная карта и VPN. В правилах соревнований отдельно указано, что пловцы осознают риски, включая риск серьезных травм или смерти.

До этого родственники спортсмена сообщили, что свидетель, утверждающий, что видел Свечникова во время заплыва в Босфоре, путается в своих же показаниях. Он заявлял, что 27 августа видел Свечникова, плывущего в неправильном направлении, и предупредил его, но спортсмен якобы ответил жестом и продолжил движение.

Николай Свечников
пловцы
Босфор
заплывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский сапер раскрыл позорную тактику ВСУ в Сумской области
Бездетность, тяжелая болезнь, уход со сцены: как живет Андрей Губин
Куба забила тревогу на фоне действий США
Россияне готовы плыть через Босфор даже после трагедии со Свечниковым
Маколей Калкин почтил память своей «мамы» по съемочной площадке
В Госдуме назвали лучший способ инвестировать деньги
Стало известно, когда семью Усольцевых могут признать погибшими
После отступления в Сумской области Киев активизировал переброску войск
Представитель Долиной сообщил о вынужденных мерах на концертах певицы
Умерла звезда «Один дома» Кэтрин О'Хара: досье, причина смерти, лучшие роли
ВС РФ сломили оборону важного рубежа на пути к Константиновке
Украинских военных обвинили в обстреле сослуживцев при отступлении
Названы пять вакцин, продлевающих жизнь пожилым людям
Сенату США удалось избежать полного шатдауна правительства
Отмена концертов, пополнение в семье, мнение об СВО: как живет Сабуров
В США сообщили об экстраординарной финансовой активности Ирана
«Ребенок в тяжелом состоянии»: в ДТП под Петербургом погибла семейная пара
Михалков счел справедливыми итоги прошедшей кинопремии «Золотой орел»
Новые документы по делу Эпштейна: в чем обвинили Трампа, что известно
Гейтс опроверг сообщения о вечеринках с девушками на вилле Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.