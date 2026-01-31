Россияне готовы плыть через Босфор даже после трагедии со Свечниковым

Россияне готовы плыть через Босфор даже после трагедии со Свечниковым РИАН: сотни россиян хотят участвовать в межконтинентальном заплыве через Босфор

Сотни российских спортсменов планируют принять участие в новом межконтинентальном заплыве через Босфор, выяснило РИА Новости. Такой интерес наблюдается даже несмотря на трагическую гибель российского пловца Николая Свечникова в августе 2025 года.

По данным источников, спортсмены активно готовятся к регистрации, хотя на страну выделено всего 350 слотов. Организаторы уже объявили о повышении стоимости участия.

Николай Свечников, 29-летний кандидат в мастера спорта, пропал во время заплыва 24 августа 2025 года, а его тело было найдено и идентифицировано лишь в январе 2026 года. Его семья подала жалобу на организаторов с требованием возбудить уголовное дело.

Однако это не остановило энтузиастов. В специализированных чатах, где обсуждается мероприятие, состоят более 2 тыс. человек, в том числе из стран СНГ. Они делятся советами по подготовке, отмечая непредсказуемость течений Босфора по сравнению с речными.

Для новичков предлагаются подготовительные сборы и даже услуги персонального сопровождения на дистанции. Существует и бизнес по перепродаже заветных слотов на участие.

Организаторы объявили, что онлайн-регистрация на заплыв 23 августа 2026 года откроется 2 февраля. Стоимость участия выросла и теперь составляет €650 евро (около 60 тыс. рублей). Для регистрации россиянам, как правило, потребуются иностранная карта и VPN. В правилах соревнований отдельно указано, что пловцы осознают риски, включая риск серьезных травм или смерти.

До этого родственники спортсмена сообщили, что свидетель, утверждающий, что видел Свечникова во время заплыва в Босфоре, путается в своих же показаниях. Он заявлял, что 27 августа видел Свечникова, плывущего в неправильном направлении, и предупредил его, но спортсмен якобы ответил жестом и продолжил движение.