Одна деталь подтвердила смерть пропавшего в Турции пловца Свечникова

Гидрокостюм найденного в Босфоре мужчины принадлежит пропавшему в августе прошлого года пловцу Николаю Свечникову, передает турецкий телеканал NTV. Труп нашли утром 20 января в районе причала Куручешме у набережной Бебек с прогулочного катера.

Принадлежность костюма спортсмену доказала экспертиза. Чтобы окончательно установить личность погибшего, потребуется ДНК-анализ. Родители пловца уже отправились в Стамбул, чтобы провести тест.

Как рассказала мать Свечникова, татуировки на найденном теле похожи те, что были у сына. Она отметила, что сходство составляет примерно 80%. Родственница семьи Свечникова Алена Караман дала письменные показания турецким правоохранителям. Она уточнила, что смогла ознакомиться с фотоматериалами дела.

Российский пловец пропал без вести во время межконтинентальной гонки по плаванию в августе прошлого года с участием более 2800 спортсменов из 81 страны. Поиски Свечникова прекратили в октябре. Ранее родственники спортсмена назначили награду в 500 тыс. турецких лир (900 тыс. рублей) за информацию о его местонахождении.