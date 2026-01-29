Ягудин оценил шансы Гуменника победить русского американца на Олимпиаде Ягудин: фигурист Гуменник может побороться за первенство с Ильей Малининым на ОИ

Побороться с фаворитом в мужском одиночном катании американцем Ильей Малининым может каждый, в том числе и россиянин Петр Гуменник, заявил NEWS.ru олимпийский чемпион Алексей Ягудин. При этом он согласился со словами Татьяны Тарасовой, согласно которым спортсмен из США на данный момент недосягаем.

Побороться может каждый. Татьяна Анатольевна всегда права, — сказал Ягудин.

Ранее Гуменник заявил, что уровень подготовки Малинина можно оценить как недосягаемый. По словам российского спортсмена, в фигурном катании «бывает всякое». Поэтому важно выступить как можно чище и набрать как можно больше баллов.

До этого серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт заявил, что российским фигуристам Аделии Петросян и Гуменнику следует слушать тренеров и спокойно делать то, что они умеют. Он отметил, что ОИ являются турниром, где на первый план выходит борьба нервов.

Также Энберт сообщил NEWS.ru, что Петросян и Гуменник будут претендовать на медали Олимпиады-2026. Он отметил, что спортсмены получили неплохие баллы для первого международного турнира.