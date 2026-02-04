Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 09:08

Эстонии предрекли повторение судьбы Украины после провокаций против России

Журналист Христофору: Эстония повторит судьбу Киева из-за своих провокаций

Таллин, Эстония Таллин, Эстония Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Эстонии не стоит забывать, что участившиеся провокации на границе с Россией и угрозы организовать блокаду в Балтийском море могут обернуться повторением судьбы Украины, сообщил в эфире YouTube-канала The Duran кипрский журналист Алекс Христофору. По его словам, руководство Эстонии, как и глава дипломатии ЕС Кая Каллас, живет в собственном мире, что напоминает позицию Киева, а может, и прямо повторяет.

Я, честно говоря, отказываюсь понимать, почему европейская страна опустилась до провокаций на границе и угрозам на море, — отметил он.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X. Таким образом он прокомментировал заявление высокопоставленной чиновницы о том, что непростая ситуация в мире побуждает начать употреблять алкоголь.

Также британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией ради достижения перемирия на фронте. По его словам, Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи.

Эстония
Украина
провокации
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осужденный планировал расправиться с сотрудниками ФСИН в колонии на Кубани
Сотни россиян застряли в аэропорту из-за поломки Boeing
Кровавая разборка в школе под Красноярском привела к первому увольнению
Суд смягчил меру пресечения арестованной по делу многодетных матерей
Мексиканка выучила русский, влюбилась в сибиряка и переехала в Тюмень
Воробьев рассказал об обучении операторов БПЛА в Подмосковье
На Филиппинах мощный пожар уничтожил тысячу домов
Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби с высоты птичьего полета
В Башкирии обрушилась кровля многоквартирного дома
Сироту заставили продать жилье под видом спецоперации ФСБ
Дачникам назвали одну проблему на участке, которой нужно заняться в феврале
«Жирнейший кусок»: Захарова высказалась о связи экс-принца с Эпштейном
У известной российской фигуристки ухудшилось здоровье перед Олимпиадой
Медведчук раскрыл, что похоронит договоренности по Украине
У Госдумы возникли вопросы к опеке после трагедии в Петербурге
В файлах Эпштейна нашли имена российских звезд
Белоусов раскрыл масштабы оружейных поставок для российской армии
Эстонии предрекли повторение судьбы Украины после провокаций против России
Семья застрявшей в Корее москвички попросила помощи
Тысячи пользователей нейросети по всему миру столкнулись со сбоями
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.