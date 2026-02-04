Эстонии не стоит забывать, что участившиеся провокации на границе с Россией и угрозы организовать блокаду в Балтийском море могут обернуться повторением судьбы Украины, сообщил в эфире YouTube-канала The Duran кипрский журналист Алекс Христофору. По его словам, руководство Эстонии, как и глава дипломатии ЕС Кая Каллас, живет в собственном мире, что напоминает позицию Киева, а может, и прямо повторяет.

Я, честно говоря, отказываюсь понимать, почему европейская страна опустилась до провокаций на границе и угрозам на море, — отметил он.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X. Таким образом он прокомментировал заявление высокопоставленной чиновницы о том, что непростая ситуация в мире побуждает начать употреблять алкоголь.

Также британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина согласилась на проведение нового раунда переговоров с Россией ради достижения перемирия на фронте. По его словам, Киев стремится установить контроль в зоне боевых действий, где российская армия показывает существенные успехи.