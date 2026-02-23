Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 18:28

Захарова раскрыла, зачем британским элитам обвинения в адрес Кремля

Захарова: обвинения России нужны элитам Британии как ложный след в деле Эпштейна

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Обвинения в адрес России со стороны британских элит нужны были для создания ложного следа по делу финансиста Джеффри Эпштейна, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она указала на статью The Times, в которой говорится, что журналы полетов Королевских ВВС были удалены всего через три месяца. Они фигурировали в деле Эпштейна.

Теперь понятно, как и зачем разыгрывали истории с «новичками» и бесконечными обвинениями Кремля во всех грехах? Принимая во внимание размах преступлений британских элит и их трансграничный характер, всегда нужен был ложный или, как любит говорить принц Гарри, «запасной» след, — отметила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что скандал вокруг брата британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из-за его связи с Эпштейном обнажил существование «цирка уродов» в элите страны. По ее словам, речь идет не о физических недостатках, а о моральном разложении общества.

Эндрю остается восьмым в линии наследования британского престола. Лишение титулов и арест не повлияли на его исключение из очереди наследников. Согласно британскому законодательству, вычеркнуть члена королевской семьи из линии наследования может только специальный закон парламента. В последний раз такая процедура применялась в 1936 году к королю Эдуарду VIII.

