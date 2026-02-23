Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 18:37

В Петербурге почтили память погибших при пожаре в гостинице «Ленинград»

Пожар в гостинице «Ленинград» 23 февраля 1991 года Пожар в гостинице «Ленинград» 23 февраля 1991 года Фото: Кузнецов /РИА Новости
В Санкт-Петербурге почтили память милиционера и девяти пожарных, погибших при ликвидации пожара в гостинице «Ленинград» ровно 35 лет назад, сообщили в Смольном. Траурное мероприятие состоялось на Серафимовском кладбище, участие в нем принял губернатор города Александр Беглов. Всего жертвами трагедии стали 16 человек.

23 февраля 1991 года девять ленинградских пожарных и сотрудник милиции ценой своей жизни спасли людей от огня в гостинице «Ленинград». Они не отступили, сражались до конца и выполнили свой долг — профессиональный и человеческий, — сказал Беглов.

Ранее в честь Дня защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил траурный венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие, награжденные главой государства, а также министр обороны Андрей Белоусов.

Тем временем в Ромненском районе Амурской области идет трехдневный траур. Причиной стало крушение частного вертолета Robinson, в результате которого погибли три человека.

