В Петербурге почтили память погибших при пожаре в гостинице «Ленинград»

В Санкт-Петербурге почтили память милиционера и девяти пожарных, погибших при ликвидации пожара в гостинице «Ленинград» ровно 35 лет назад, сообщили в Смольном. Траурное мероприятие состоялось на Серафимовском кладбище, участие в нем принял губернатор города Александр Беглов. Всего жертвами трагедии стали 16 человек.

23 февраля 1991 года девять ленинградских пожарных и сотрудник милиции ценой своей жизни спасли людей от огня в гостинице «Ленинград». Они не отступили, сражались до конца и выполнили свой долг — профессиональный и человеческий, — сказал Беглов.

