Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 01:04

Стали известны результаты Гуменника после короткой программы на Олимпиаде

Гуменник занял 12-е место после короткой программы на Олимпиаде

Петр Гуменник Петр Гуменник Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Российский фигурист Петр Гуменник занял 12-е место после проката короткой программы на Олимпийских играх в Италии. Он выступал под первым номером и набрал 86,72 балла.

В произвольной программе Гуменник выйдет на лед в предпоследней разминке. Первое место досталось представителю США Илье Малинину, набравшему 108,16 балла. На втором месте японец Юма Кагияма (103,07 балла), третьим идет француз Адам Сяо Хим Фа (102,55).

Ранее Петр Гуменник представил свою короткую программу на Олимпиаде в Италии. Он исполнил композицию «Вальс 1805» Эдгара Акобяна. Судьи оценили выступление спортсмена в 86,72 балла. Из них 48,43 балла были начислены за техническую составляющую, а 38,29 балла — за артистизм и компоненты.

Тем временем итальянский фигурист Николай Мемола поддержал российского коллегу Петра Гуменника. Он заявил, что зрители тепло встретят российского спортсмена на соревнованиях.

До этого чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова заявила NEWS.ru, что Гуменник имеет хорошие шансы на высокий результат в короткой программе на Олимпиаде-2026, несмотря на замену музыки. Она считает, что этот фактор не отразится на выступлении спортсмена.

фигуристы
Олимпиада
спортсмены
Италия
