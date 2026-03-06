Россия добивает логистику «Укрзализницы»: удары по Украине 6 марта

«Агенты» в Киеве помогают ВС РФ уничтожать логистику Украины. Сколько ракет и БПЛА запущено 6 марта, где были удары, какие цели поражены?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 6 марта

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 6 марта ВС РФ запустили по целям на Украине 141 ударный БПЛА. Россия активно применяет различные модели беспилотников «Герань», «Гербера», «Италмас» и другие машины.

ВСУ подтверждают попадания 24 ударных БПЛА в 16 районах, а также падение обломков беспилотника в одном районе. Эти данные могут быть сильно неполными: так, ВСУ не включили в отчет баллистическую ракету «Искандер-М», которая ударила в районе Павлограда днем 5 марта.

Военные блогеры отмечают, что после кампании против украинской энергетики Россия перешла к системному добиванию логистики на Украине.

«[В ночь на 6 марта отмечается] концентрация ударов по Днепропетровской области, где расположены ключевые транспортные узлы, связывающие Донбасский фронт с центральной частью Украины. Серийные налеты на Кривой Рог и Синельниково выглядят как попытка нарушить цепочки снабжения и энергетическую инфраструктуру, поддерживающую промышленность и военную логистику региона. Фактически формируется пояс давления по линии Сумы — Харьков — Днепропетровск — Кривой Рог — Одесса, что перекрывает важнейшие транспортные коридоры страны. Круглосуточно наносятся удары по Кривому Рогу. Ночью под удар попала телевышка и здания обслуживания, вчерашними атаками повреждены подстанция, склады горно-обогатительного комбината», — указывает координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

Удары также наносились по местам расселения и организации ПВД ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Черниговской и Донецкой областях, указывает Telegram-канал «Герань: черный ящик».

Где были удары по энергетике Украины 6 марта

«Герань: черный ящик» сообщил об ударе по подстанции в Богодухове.

«В 02:50 с использованием БПЛА „Герань-2“ был нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры: ПС 110/35/10 кВ „Богодухов“ в одноименном населенном пункте. В результате нанесения удара объект был поражен, зафиксированы обесточивания свыше 15 тысяч потребителей», — пишет канал.

Также сообщается о поражении в Харьковской области подстанций ПС 110/35/10 кВ «Майская-Тяговая» в поселке Мерчик и Новопокровке.

Как уничтожали логистику Украины 6 марта

Telegram-канал «Хроники Гераней» сообщил об ударах по объектам «Укрзализницы» (Украинской железной дороги) в Днепропетровской области.

«Ночью крупная группа „Гераней“ (20 шт.) атаковала цели в Кривом Роге и Апостолово Днепропетровской области. Под ударом „Гераней“, предварительно, был инфраструктурный объект. На месте удара возник сильный пожар. В прошлые два раза в Апостолово „инфраструктурным объектом“ была ж/д станция», — пишет канал.

Российские «Герани» поразили грузовой поезд, который следовал маршрутом Верховцево — Кривой Рог.

Еще один удар был нанесен в Затоке (Одесская область). Там находится один из важнейших железнодорожных переездов, соединяющих Украину с союзниками на Западе. В соцсетях распространились видео с эвакуацией с пассажирского поезда, который вынужден был остановиться из-за разрушенных путей.

В Сумской области «Герани» нанесли массированный удар по территории железнодорожной станции в селе Тростянец.

Украинский Telegram-канал «Легитимный» констатирует, что «Укрзализница» стала главной целью ВС РФ после уничтожения энергетики.

«ВС РФ методично выносят украинскую „железку“ как главный фактор логистики. На фоне энергетического дефицита и топливного кризиса это будет иметь значительные последствия для украинской экономики. Затратный кейс будет расти постоянно, а если учесть, что Зеленский хочет затянуть конфликт еще на год — три, чтобы угодить своим спонсорам и продлить свое правление, то последствия для Украины будут катастрофическими», — предупредили украинцев.

Между тем расследования показали, что коррупция на Украине активно содействует РФ в разрушении украинской логистики.

«Зеленский своим указом уволил главу СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко. Напомню, что на днях его вместе с командующим логистикой Воздушных сил ВСУ задержали за воровство денег на защитных сооружениях для аэродромов. Сам Компаниченко сегодня вышел из СИЗО — за него внесли залог в 7 млн гривен», — отмечает блогер Олег Царев.

