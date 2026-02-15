Приметы 15 февраля — Сретение Господне: великий праздник и приход весны

15 февраля — одно из величайших религиозных торжеств в году, Сретение Господне. Для воцерковленных людей это день встречи Младенца Христа со святым Симеоном, а в народном сознании — это встреча зимы с весной. А еще говорили, что на Сретение зима и с летом встречалась: «у зимы нос замерз, а у лета глаза заблестели». Считалось, что после этого дня зима начинает постепенно завершаться, а погода становиться лучше и лучше.

Приметы о погоде на Сретение, 15 февраля

Погода на Сретение считалась самым точным прогнозом на всю предстоящую весну и лето.

Если на Сретение уже оттепель — весна будет ранней и теплой.

Снегопад сегодня — к поздней весне.

Если к вечеру стало холоднее — холода продлятся еще долго.

Тихий и солнечный день — к хорошему урожаю льна и пшеницы.

Если с крыш капает — будет богатый урожай конопли (в старину — основа для тканей) и фруктов.

Небо полно звезд — весна придет с опозданием.

Традиции сретенских свечей и воды, приметы о зверях и птицах 15 февраля

В Сретение проходил особый чин освящения воды и свечей, которые наделялись в народе чудодейственной силой.

Сретенскую свечу, громницу, берегли весь год и зажигали во время сильных гроз, чтобы молния не ударила в дом, при болезнях или для очищения жилища. Сретенская вода считалась не слабее крещенской. Ею окропляли скот перед первым выгоном на пастбище и воинов перед походом.

Что можно и нельзя делать 15 февраля Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Хозяйки пекли булочки в виде птиц — жаворонков, чтобы позвать весну. Хорошей приметой сегодня считалось покормить птиц. Кормить домашних животных тоже нужно было обязательно. Верили, что сытая скотина на Сретение — к достатку в доме на весь год.

Церковь и блины: что можно и нужно делать 15 февраля

Посещать праздничное богослужение. Принести домой освященные свечи — главный оберег этого дня.

Прощать обиды. Сретение — день встречи и примирения. Важно очистить сердце от злобы перед началом весны.

Круглый золотистый блин символизирует солнце, которое со Сретения начинает греть сильнее, поэтому сегодня обязательно подавали на стол это лакомство.

Никаких путешествий и уборки! Что нельзя делать 15 февраля

Отправляться в дальнюю дорогу. Из-за борьбы зимы с весной погода была крайне переменчивой. Верили, если на Сретение отправишься в путь — не скоро воротишься.

Заниматься тяжелым физическим трудом. Особенно запрещалось колоть дрова, строить или заниматься переездом — это считалось неуважением к празднику.

Стирать и убирать. Вода в этот день считается священной, поэтому использовать ее для бытовых нужд (стирки) не рекомендовалось.

Класть деньги на кухонный стол. Существовало суеверие, что так можно «проесть» всю удачу, и деньги будут уходить из дома незаметно.

Грустить и ссориться. Встреча зимы с весной должна проходить в радости, иначе весна будет «плаксивой», то есть дождливой.

